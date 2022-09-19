彰化市喬友大樓要拆 員林黃金帝國也拆定了

彰化市喬友大樓、員林市黃金帝國大樓昔有「北喬友，南黃金」之稱，被視為彰化縣兩大公共安全危樓，喬友大樓即將拆除重建，黃金帝國進入先期規畫，如果今年順利招標辦理，最快2025年拆除重建、2026年完工。

縣政府建設處處長劉玉平今天表示，黃金帝國大樓連同相鄰公有地，總地坪1500多坪，所有權人180多人，商業區公共設施占比30%，黃金帝國可興建地坪約1千坪，因在員林市商業蛋黃區，投入54億元都更經費應可回收，所有權人沒什麼負擔。

黃金帝國大樓啟用時，業主邀請影視歌星剪綵，轟動全縣，後來也發生火災，加上地震震災，從此和發生多次火災的喬友大樓「鳳凰變烏鴉」，雙雙變成彰化縣兩大都市的公安不定時炸彈。

縣政府去年12月29日在縣政府和員林市公所，公開展覽黃金帝國都市更新計畫書圖，今年年底將辦理先期作規畫招標。劉玉平說，營建署補助縣政府540萬元辦理先期規畫，將整合所有權人、重建後分配和尋找投資開發商，將讓所有權人了解都更後能得到的土地持分和建坪、重建後的大樓和環境樣貌。

員林市長游振雄表示，員林市市有地不多，在蛋黃區的更少，縣政府合併縣有地辦理黃金帝國都更案，市公所希望參考台北市信義計畫區影城模式，把黃金帝國打造成大型百貨商城又有休閒遊憩功能，成為南彰化的經濟中心。

先期規畫有很多工作，如能順利，明年初開始辦理，大概需要一年多完成，到了2025年將辦理拆除重建作業，最快2026年完工。