影／豐原太平洋百貨周年慶將展開 不惜成本送禮又送券

豐原太平洋百貨周年慶9月22日到9月27日開始預購，9月29日到10月23日正式登場，回饋最受歡迎的「滿仟送佰」，還有會員獨享的「預購驚喜禮」、「超級加碼回饋」及「知名品牌卡友禮」，業者表示，今年業績比去年成長約3成，因此周年慶期間，營業額目標訂在3億8000萬元。

業者表示，今年1到8月業績和去年同期相比，成長約3成，去年周年慶期間，業績3億元，今年目標訂在3億8000萬元，今年開打更增加「首四日驚喜禮」等多重豪禮，只要掌握好康密笈，購物滿額即享43%超高回饋。

太平洋百貨董事長連錦表示，為感謝鄉親支持，這次不惜成本精挑細選優質豪禮推出重磅五檻加碼，送禮又送券雙箭齊發，創新高43%的購物回饋。

9月22日到27日第一檻預購驚喜禮，會員於1-7F+9F指定櫃位當日消費滿2萬加送「奧利塔特級初榨橄欖油500ML雙入禮盒」、滿5萬加送「TRAVEL FOX菱紋晶鑽行李箱」、滿8萬加送「WMF不沾煎鍋28cm +樂廚櫸木耐熱調理夾組」、滿20萬加送「Cado藍光光觸媒空氣清淨機」、滿30萬加送家電話題新品「LG PuriCare AeroTower風革機」。

9月29日到10月12日第二檻滿仟送佰，會員於1F化妝品區單筆滿3000送300、全館1-7F+9F指定櫃位當日滿5000送500，都可累送，首四日再推出第三檻超級加碼回饋，會員於1-7F+9F指定櫃位當日滿3萬加送600、5萬加送1300、10萬加送3300、20萬加送7000、30萬加送1萬1000。

第四檻首四驚喜禮，會員當日消費滿3萬加送超人氣卡通明星「史努比限量康寧鍋」、滿6萬加送「康寧多功能電烤盤」、滿12萬加送「瑞仕頂級鑽石XD中華炒鍋32cm」、滿20萬加送「瑞仕頂級鑽石鍋豪華套組」。