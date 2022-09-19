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活動中心拖3年沒進度？ 盧秀燕：豐原豐西里一定建

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員張瀞分爭取豐西里活動中心，要求市府加速推動。圖／張瀞分提供
台中市議員張瀞分爭取豐西里活動中心，要求市府加速推動。圖／張瀞分提供

台中市議會定期大會市政總質詢，市議員張瀞分關切豐原區豐西里活動中心新建案推動進度。

市議員張瀞分說，她爭取興建豐原區豐西里活動中心，好不容易找到一塊國有土地，立委也幫忙召集財政部賦稅署協調，但拖了近3年沒進度。

張瀞分強調，市區取得土地蓋活動中心很困難，協調了這麼久，放棄相很可惜，希望市府先價購這塊國有地並明確表態，加速豐西里活動中心的興建。

市長盧秀燕強調，豐西里活動中心一定會做。但因土地不是市有地，因此需要價購、以地易地或請中央無償撥用的方式辦理，市府會評估。

盧秀燕説，如果價購土地大約需要2000多萬的經費，市府希望盡量省錢，希望花較少的錢，做更大的建設。

盧秀燕感謝張瀞分議員這一屆爭取多個活動中心新建及整修，目前已經已兩處完工、一個配合國民運動中心興建中，另一個也已整修完成。

盧秀燕

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