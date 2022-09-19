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「有人不想市政路太早蓋好」 盧秀燕拍板9月28日開工
經歷台中市三位市長任期，盧秀燕今在議會宣布，西屯區市政路將在9月28日安排動工。她說，有人不希望市政路不要這麼早開工，但在大家共同努力，民意與議會、工業區工商企業強力支持下，她今天很明確的告訴各界，市政路順利開工。
議員張廖乃綸關切市政路延伸工程，從環中路延伸到工業區，她問市府建設開工時程。張廖乃綸強調這是西屯市民殷殷期盼的道路，一定要盡快啟動，以解決台灣大道塞車問題。
市長盧秀燕說，市政路延伸工程連結工業區及中科園區，是台灣大道非常重要的替代道路，地方望穿秋水等了一、二十年，議員、工商界也都很關心，雖然之前有一些波折，但是在大家的共同努力及議員的支持下終於克服萬難，她要很明確告訴大家，9月28日一定會正式開工。
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