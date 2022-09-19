地震不斷 彰化喬友大樓拆除廠商進駐空拍監測

彰化市地標喬友大樓廠商預計9月20日申報開工拆除，因位在市區，縣府請承包廠商須提交通維持計畫給路權單位彰化市公所，縣府建設處說，明天會開始搭設鷹架，架設圍籬，因內部裝潢多，會先從內部開始清除，再吊掛機具逐層從上而下拆除。

這幾天地震不斷，喬友大樓經評估已未達目前法規規定的耐震能力，安全堪慮，建設處指出，廠商已進駐設置工務所展開大樓監測，並以空拍機拍攝了解是否有掉落物以及建築狀況，目前沒有問題。

喬友大樓拆除工程預計明天申報開工後，總工期135工作天，因大樓位在老舊城區又近鄰彰化火車站，往來人車多，工程進行時的安全受重視。

建設處表示，拆除工程不至於需要封路，僅在機具進場吊掛上去時會短時間占用到道路，不會常態影響到周邊交通，廠商也會是先圍出基地範圍，預計僅占據到人行道的位置，會向彰化市公所行文報備。

喬友大樓地上15樓，地下3樓，1993年風光啟用，開幕當時有百貨商城、冰宮、餐廳、遊樂場與KTV，但歷經火災易主，內部裝潢毀損，KTV、旅館裝潢仍留到現在，經過多年也還存放許多雜物。

彰化縣府已公告請大樓所有權人8月8日至到9月7日期間搬遷大樓私人有價值的物品及停止使用，但到期限為止許多樓層的雜物仍未搬離，建設處指出，有的可能是所有權人和使用人不同，因東西看起來不像是廢棄物，會再繼續通知搬離。