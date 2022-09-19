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盧市府空轉？龍規燕不隨？盧秀燕：我隨民意做事

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員張廖乃綸質詢提到，市民要的是推動市政建設的市長，誰卡了重大建設，市民眼睛雪亮的。 記者陳秋雲／攝影
台中市議員張廖乃綸質詢提到，市民要的是推動市政建設的市長，誰卡了重大建設，市民眼睛雪亮的。 記者陳秋雲／攝影

台中市議會定期大會市政總質詢，國民黨議員張廖乃綸說，日前有議員炒作「一人卡台中4年」的議題，事實上，前市長林佳龍任內因「逢胡必反」，才卡了重大建設很多年。市長盧秀燕說，很多政策，外界常冠上「龍規燕不隨」「胡規燕不隨」的說法，事實上她「隨的是民意」堅持做對的事。

張廖乃綸說，有議員日前炒作「一人卡台中4年」「盧市府4年空轉」的議題，事實上，前市長林佳龍任內因「逢胡必反」，真的卡了重大建設很多年。例如林佳龍說要在台中市興建八大轉運中心，花了好幾千萬的規劃費畫大餅，結果任期結束沒有一個蓋成。提到海線鐵路雙軌高架化，中央要求台中市要負擔近四成的經費幫台鐵做鐵道建設，台中捷運藍線卡了18個月也不實質審查。林佳龍當了交通部長，立委蔡其昌也任立法院副院長，是否幫台中爭取最大權益？

另水湳國際會展中心，在林前市長任內歷經變更設計及多次招標都流標，導致期程嚴重延宕，東豐快速道路也被林前市長停工，林前市長還曾砍掉老人健保補助，甚至嗆說「65歲至100歲才35萬健保費繳不起嗎?」，讓人感受不到一個市長應有愛護市民的態度和溫度。

張廖乃綸強調，盧秀燕上任後積極解決水湳轉運中心、綠美圖、國際會展中心、西屯區二處社會住宅都已經陸續開工並加緊興建中，困難重重的市政路延伸也即將啟動，顯示盧秀燕市長及市府團隊積極做事的態度。張廖乃綸持續追蹤台中市公共托育設施的佈建進度，強調過去公托四年來已經從5家增加至24家，增幅達380%，親子館也由4家增加為12家，預計將在112年達成29區行政區都有大小親子館的目標。

市長盧秀燕表示，很多人評論「龍規燕不隨」等，她隨的是民意，她是女性市長，了解身為母親兼顧工作、家庭及育兒的辛苦，過去台中市公共托育據點真的太少，因此她上任後積極推動，除了公托、親子館多倍增，公幼也增加214班，幼幼班更從6班增加至79班，她感謝張廖乃綸全力支持，協助盤點閒置空間，將何厝公有市場二樓的檔案室騰出來，規劃公托、親子館。

盧秀燕 台中市長 台中市選舉 2022大選

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