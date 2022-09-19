彰化大城長照衛福大樓明年3月完工 縣府「從老顧到小」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣大城鄉長照衛福大樓今舉行上梁典禮，與會來賓在紅緞上面簽名。記者簡慧珍／攝影
彰化縣大城鄉長照衛福大樓今舉行上梁典禮，與會來賓在紅緞上面簽名。記者簡慧珍／攝影

全國65歲以上高齡人口占總人口數的16.07%，彰化縣大城鄉高齡人口占比約26%，面對人口老化與流失的雙危機，彰化縣政府今天舉行大城鄉長照衛福大樓新建工程上梁典禮，預告明年3月完工，整合型功能在大城鄉「從老照顧到小」。

大城鄉長照衛福大樓緊臨大城國小，建坪約1000坪，去年4月動工，今天上大梁，縣長王惠美主持上梁典禮，祈求工程平安順利，如質如期完工，地方士紳齊聚一堂都期待長照衛福大樓早日啟用，嘉惠彰化縣偏鄉民眾。

王惠美說明大城鄉長照衛福大樓的多功能之外，也表示，大城鄉因年輕人口外流，造成少子化和人口結構高齡化，現在中科二林園區已有十多家廠商進駐，矽品即將開工，需要千餘名員工，縣政府希望南彰化外出子弟回鄉工作，大城鄉長照衛福大樓完工啟用後，政府「從老照顧到小」，讓年輕人無後顧之憂。

民進黨縣長參選人黃秀芳說，政府重視長照，2016年到現在編列經費30多億元到620億元，多了20多倍，未來會挹注更多經費照顧老少。

衛福部長照司簡任技正余依靜表示，設計長照衛福大樓必須了解地方需求，結合育兒、日照等多功能，讓這幢建築變成大家都喜歡來的地方，COVID-19疫情期間辦理長照衛福大樓發包案，大家都很辛苦，衛福部會因應地方需要，繼續推動長照。

彰化縣本月底前將舉辦3幢長照衛福大樓上梁典禮，上周是員林市長照衛福大樓，今天大城鄉，接著有北斗鎮和竹塘鄉。彰化縣65歲人口占總人口比率16.65%，「前瞻基礎建設-整建長照衛福據點」一至四期計畫預算95億元，彰化縣政府和衛生局合力爭取之下，獲核定補助14.5億元，占計畫經費約15%，全國長照服務涵蓋率是67.33%，彰化縣已經突破78%。

彰化縣大城鄉長照衛福大樓預訂明年3月完工。記者簡慧珍／攝影
彰化縣大城鄉長照衛福大樓預訂明年3月完工。記者簡慧珍／攝影
彰化縣大城鄉長照衛福大樓今舉行上梁典禮，地方士紳雲集。記者簡慧珍／攝影
彰化縣大城鄉長照衛福大樓今舉行上梁典禮，地方士紳雲集。記者簡慧珍／攝影

長照 王惠美 彰化

延伸閱讀

彰化市長照衛福大樓明年完工 設置公立托嬰中心

台東池上6.8強震傳出災情 彰化縣消防局特搜隊待命馳援

搏代理教師選票 彰化縣長保守、挑戰者猛開支票

卓伯源專訪 王惠美談若連任將進一步推動彰化軌道工程

相關新聞

彰化拆2大危樓 喬友今開工

彰化喬友大樓今年6月30日火災，縣府鑑定為危樓而發包拆除；近日花東地震不斷、全台有感，當地居民憂心建物安全性，彰化縣府表...

廚餘機申購少 投縣擬擴大補助

為減少廚餘回收量，南投縣府籌措2000萬元，補助家戶申購廚餘處理機，但議員陳宜君質疑，原訂補助2000戶購買，迄今只有3...

彰化大城長照大樓上梁 明年3月完工

彰化縣大城鄉人口老化嚴重，全縣高齡人口約占17.7%，大城鄉高達26%。大城鄉長照衛福大樓昨天上梁，預計明年3月完工啟用...

興大進駐中興新村 南投縣議員要求符合文資法規定

中興大學進駐中興新村借用衛福部中辦廳舍作為教室、宿舍，南投縣議員張嘉哲今天質疑是否影響中興新村文化景觀保存，南投縣文化局...

Bye！何議長 中市最資深議員告別質詢籲市府重視少子化

台中市藍綠有10位市議員不再連任，連續7屆議員何敏誠今天進行最後總質詢，他說，民代生涯58次的總質詢，一次都沒缺席。他對...

台中空品改善因俄烏戰爭？ 環局：前年承諾今年會達標

台中市空品是否改善？民進黨市議員指出，中興大學環工系教授莊秉潔在臉書指出，空氣品質改善是俄烏戰爭後煤價高漲及中央能源政策...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。