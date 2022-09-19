彰化大城長照衛福大樓明年3月完工 縣府「從老顧到小」
全國65歲以上高齡人口占總人口數的16.07%，彰化縣大城鄉高齡人口占比約26%，面對人口老化與流失的雙危機，彰化縣政府今天舉行大城鄉長照衛福大樓新建工程上梁典禮，預告明年3月完工，整合型功能在大城鄉「從老照顧到小」。
大城鄉長照衛福大樓緊臨大城國小，建坪約1000坪，去年4月動工，今天上大梁，縣長王惠美主持上梁典禮，祈求工程平安順利，如質如期完工，地方士紳齊聚一堂都期待長照衛福大樓早日啟用，嘉惠彰化縣偏鄉民眾。
王惠美說明大城鄉長照衛福大樓的多功能之外，也表示，大城鄉因年輕人口外流，造成少子化和人口結構高齡化，現在中科二林園區已有十多家廠商進駐，矽品即將開工，需要千餘名員工，縣政府希望南彰化外出子弟回鄉工作，大城鄉長照衛福大樓完工啟用後，政府「從老照顧到小」，讓年輕人無後顧之憂。
民進黨縣長參選人黃秀芳說，政府重視長照，2016年到現在編列經費30多億元到620億元，多了20多倍，未來會挹注更多經費照顧老少。
衛福部長照司簡任技正余依靜表示，設計長照衛福大樓必須了解地方需求，結合育兒、日照等多功能，讓這幢建築變成大家都喜歡來的地方，COVID-19疫情期間辦理長照衛福大樓發包案，大家都很辛苦，衛福部會因應地方需要，繼續推動長照。
彰化縣本月底前將舉辦3幢長照衛福大樓上梁典禮，上周是員林市長照衛福大樓，今天大城鄉，接著有北斗鎮和竹塘鄉。彰化縣65歲人口占總人口比率16.65%，「前瞻基礎建設-整建長照衛福據點」一至四期計畫預算95億元，彰化縣政府和衛生局合力爭取之下，獲核定補助14.5億元，占計畫經費約15%，全國長照服務涵蓋率是67.33%，彰化縣已經突破78%。
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