彰化大城長照衛福大樓明年3月完工 縣府「從老顧到小」

全國65歲以上高齡人口占總人口數的16.07%，彰化縣大城鄉高齡人口占比約26%，面對人口老化與流失的雙危機，彰化縣政府今天舉行大城鄉長照衛福大樓新建工程上梁典禮，預告明年3月完工，整合型功能在大城鄉「從老照顧到小」。

大城鄉長照衛福大樓緊臨大城國小，建坪約1000坪，去年4月動工，今天上大梁，縣長王惠美主持上梁典禮，祈求工程平安順利，如質如期完工，地方士紳齊聚一堂都期待長照衛福大樓早日啟用，嘉惠彰化縣偏鄉民眾。

王惠美說明大城鄉長照衛福大樓的多功能之外，也表示，大城鄉因年輕人口外流，造成少子化和人口結構高齡化，現在中科二林園區已有十多家廠商進駐，矽品即將開工，需要千餘名員工，縣政府希望南彰化外出子弟回鄉工作，大城鄉長照衛福大樓完工啟用後，政府「從老照顧到小」，讓年輕人無後顧之憂。

民進黨縣長參選人黃秀芳說，政府重視長照，2016年到現在編列經費30多億元到620億元，多了20多倍，未來會挹注更多經費照顧老少。

衛福部長照司簡任技正余依靜表示，設計長照衛福大樓必須了解地方需求，結合育兒、日照等多功能，讓這幢建築變成大家都喜歡來的地方，COVID-19疫情期間辦理長照衛福大樓發包案，大家都很辛苦，衛福部會因應地方需要，繼續推動長照。