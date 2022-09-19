2022中捷運攝影比賽結果出爐 〈匆離〉奪金

台中捷運公布2022「中捷·意象」攝影比賽得獎名單，參賽者蔣孟霖以作品〈匆離〉呈現川流不息的城市樣態，描述人們追求著打破速度藩籬，社會卻越顯忙碌，贏得專業攝影組金獎。

另外，林育樹作品〈台中綠線捷運美麗之景〉，將列車交會瞬間定格於陽光灑落的隔音牆隧道，展現多層次的綠，拿下專業攝影組銀獎；銅獎則由李祐村拍下孩童佇於車首向外遠望、充滿期待背影的〈捷運〉獲得。

台中捷運也公布專業攝影組前三熱門投稿站點，分別為文心森林公園站、市政府站與高鐵臺中站。中捷表示，今年徵得內容主題涵括車廂內市民日常、台中捷運代表印象、捷運列車與軌道等，透過作品紀錄看到豐富多元、色彩斑斕的中捷意象。

中捷指出，今年開放專業攝影組與手機攝影組，邀請各路攝影好手與市民朋友紀錄眼裡的「中捷之美」，專業攝影組共徵得687件作品，從中選出金、銀、銅獎與27名佳作；手機攝影組徵得613件，並以不排序選出10件作品，9月24日至10月31日將在台中捷運市政府站、松竹站藝文廊展出得獎作品。