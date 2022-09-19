台中后科南路分流箱涵 112年汛期前完工解決水患

台中市后里區旱溝排水系統因通洪瓶頸造成當地每逢雨季易淹水，目前正施作后科南路分流箱涵。國民黨立委楊瓊瓔今天會勘時表示，預定明年汛期前完工，可望解決當地淹水問題。

后里區旱溝排水系統因通洪瓶頸，每逢雨季經常造成三豐路186巷周邊地區淹水。楊瓊瓔上午會同台中市水利局、當地里長會勘后科南路分流箱涵施工進度，並聽取水利局簡報。

簡報中，水利局感謝楊瓊瓔擔任台中市副市長時，督導水利局向經濟部水利署爭取補助新台幣6340萬元規劃中科旱溝滯洪池，已於今年3月底完工。

水利局指出，在楊瓊瓔轉任立委後，又接續協助水利局爭取內政部營建署下水道工程處全額補助5500萬元施作后科南路分流箱涵，目前施工進度10%，預計明年汛期前可以完工。

楊瓊瓔表示，后里區旱溝排水系統部分地區由於排水斷面不足、流路也相當曲折且地勢低平，為后里易淹水地區之一，經常於颱風過後出現水患災情。

她說，目前已完工的滯洪池、再加上施工中的后科南路分流箱涵工程，沿后科南路至三豐路段設置分流箱涵完工後，應可減少淹水現象，未來將有助於改善后里區水患情形，讓在地鄉親擺脫淹水夢靨。

當地義里里長林東成、義德里長謝榮慶分別表示，小時候下大雨都會淹水到小腿肚，中科滯洪池已發揮功能，雨季沒有再接獲里民相關抱怨。