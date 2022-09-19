補助家戶買廚餘機 南投人不買單！議員要縣府改善

為減少廚餘回收量，南投縣籌措2千萬元補助家戶申請購置廚餘處理機，但議員陳宜君今質疑，該政策成效不彰，縣民購機意願低落，建議調整機制改善；環保局長李易書說，研議擴大補助範圍，設籍南投縣的公司機關、學校團體均可申請。

陳宜君指出，根據審計室資料，全國每日垃圾產生量約210公噸，南投縣卻達264公噸，比全國標準多出54公噸，全縣去年已累積21萬噸垃圾，其中廚餘回收量約6000多公噸，相較於106年廚餘回收達1萬公噸，回收量明顯下降。

陳表示，南投縣沒廚餘去化的大型機具，縣府今年為此編列2千萬元經費補助縣民購置家用廚餘機，藉此鼓勵家戶購買使用來減少廚餘量，但截至目前申請購機補助僅使用300多萬元，相關單位應了解為何成效不彰，縣府應調整機制改善。

對此，環保局長李易書說，補助購置家用廚餘機就是希望家戶在家自行處理，減少將廚餘交給垃圾車回收，讓廚餘回收量下降，但縣民申請案件數不如預期，經檢討發現，補助後價格仍需近萬元，廚餘處置後產出肥料的使用需求低而作罷。

而為加強推動民眾使用家用廚餘機，本月已在研議將擴大購機補助範圍，只要是設籍在南投縣的公司、機關、學校、團體，希望民眾能在工作或校園了解自行處理廚餘，能誘發更多民眾返家後響應該項環保政策。

但陳宜君提醒，大型場域使用廚餘處理機具應有打碎功能，否則堆肥時間長，效果不好，也可能衍生環境衛生問題，恐影響民眾使用意願，建議應先行試辦；李易書則說，近期有與暨大學生餐廳洽談合作，盼減少廚餘量，同時推廣環境教育。