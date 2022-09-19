高經費、低運量 彰化捷運鹿港線9月臨時會仍未過關

彰化縣府爭取台中捷運綠線延伸彰化，但9月初中央再度卡關，也讓縣疑惑疑縣府催生彰化大竹鹿港捷運線是否仍續推，對此彰化縣府工務處長林漢斌指出，捷運鹿港現仍持續推動，目前可行性評估已完成，將繼續與議會溝通。

彰縣府規畫未來彰化金馬車站結合捷運綠線延伸彰化案及捷運鹿港線，實現三鐵共構車站樞紐，其中捷運鹿港線全長21.2公里，跨越彰化、秀水、福興、鹿港等四鄉鎮，設23個車站，可串聯彰化及鹿港公共運輸，紓解鹿港觀光人潮。

不過，今年3月臨時會工務處到彰化縣議會審查委員會進行「彰化縣大眾捷運系統鹿港捷運可行性研究之專案報告」，審查委員提出許多質疑，退回該案，定期會上也安排專案報告藍綠議員都要求縣府應審慎評估，今年9月臨時會仍未過關。

縣議員凃淑媚說，主要考量到財政負擔以及運量，效益恐怕不如預期，她曾提出若要蓋捷運，彰鹿路下的自來水管以及中正路的排水系統如何處理等問題，縣府都未能提出回應，加上路線還有諸多疑慮，議會小組才會至今仍難同意。

縣議員吳韋達也表示，捷運鹿港線總開發經費高達262億元的捷運案，地方需自籌106億多元，應該要給更詳細的資料與更細緻的討論。

林漢斌說，鹿港周遭沒有軌道系統，鹿港捷運盼能補不足，且接下來還要進行綜合規劃、環境影響評估，可能還要花上1、20年，最重要的是要先踏出第一步，蓋捷運大都是在既有道路，土地徵收問題反而沒那麼大，縣府會再彙整民意，參考其他縣市作法修正評估，也會配合都市計畫或道路工程等盡可能降地自籌經費。