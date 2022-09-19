聽新聞
test
0:00 / 0:00

高經費、低運量 彰化捷運鹿港線9月臨時會仍未過關

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣府催生彰化大竹鹿港捷運線，但仍未被縣議會接受。圖／彰化縣府提供
彰化縣府催生彰化大竹鹿港捷運線，但仍未被縣議會接受。圖／彰化縣府提供

彰化縣府爭取台中捷運綠線延伸彰化，但9月初中央再度卡關，也讓縣疑惑疑縣府催生彰化大竹鹿港捷運線是否仍續推，對此彰化縣府工務處長林漢斌指出，捷運鹿港現仍持續推動，目前可行性評估已完成，將繼續與議會溝通。

彰縣府規畫未來彰化金馬車站結合捷運綠線延伸彰化案及捷運鹿港線，實現三鐵共構車站樞紐，其中捷運鹿港線全長21.2公里，跨越彰化、秀水、福興、鹿港等四鄉鎮，設23個車站，可串聯彰化及鹿港公共運輸，紓解鹿港觀光人潮。

不過，今年3月臨時會工務處到彰化縣議會審查委員會進行「彰化縣大眾捷運系統鹿港捷運可行性研究之專案報告」，審查委員提出許多質疑，退回該案，定期會上也安排專案報告藍綠議員都要求縣府應審慎評估，今年9月臨時會仍未過關。

縣議員凃淑媚說，主要考量到財政負擔以及運量，效益恐怕不如預期，她曾提出若要蓋捷運，彰鹿路下的自來水管以及中正路的排水系統如何處理等問題，縣府都未能提出回應，加上路線還有諸多疑慮，議會小組才會至今仍難同意。

縣議員吳韋達也表示，捷運鹿港線總開發經費高達262億元的捷運案，地方需自籌106億多元，應該要給更詳細的資料與更細緻的討論。

林漢斌說，鹿港周遭沒有軌道系統，鹿港捷運盼能補不足，且接下來還要進行綜合規劃、環境影響評估，可能還要花上1、20年，最重要的是要先踏出第一步，蓋捷運大都是在既有道路，土地徵收問題反而沒那麼大，縣府會再彙整民意，參考其他縣市作法修正評估，也會配合都市計畫或道路工程等盡可能降地自籌經費。

台中捷運 鹿港

延伸閱讀

捷運綠線延伸彰化被3度退件 彰縣府：中央可大方邀請討論

號誌桿壓傷新手媽 時力彰化縣議員要求公開維修紀錄

走路幾分鐘內算「捷運宅？」 多數網友曝：10分鐘極限

不一樣的競選總部 彰化藝術家手繪看板找人駐唱

相關新聞

彰化拆2大危樓 喬友今開工

彰化喬友大樓今年6月30日火災，縣府鑑定為危樓而發包拆除；近日花東地震不斷、全台有感，當地居民憂心建物安全性，彰化縣府表...

廚餘機申購少 投縣擬擴大補助

為減少廚餘回收量，南投縣府籌措2000萬元，補助家戶申購廚餘處理機，但議員陳宜君質疑，原訂補助2000戶購買，迄今只有3...

彰化大城長照大樓上梁 明年3月完工

彰化縣大城鄉人口老化嚴重，全縣高齡人口約占17.7%，大城鄉高達26%。大城鄉長照衛福大樓昨天上梁，預計明年3月完工啟用...

興大進駐中興新村 南投縣議員要求符合文資法規定

中興大學進駐中興新村借用衛福部中辦廳舍作為教室、宿舍，南投縣議員張嘉哲今天質疑是否影響中興新村文化景觀保存，南投縣文化局...

Bye！何議長 中市最資深議員告別質詢籲市府重視少子化

台中市藍綠有10位市議員不再連任，連續7屆議員何敏誠今天進行最後總質詢，他說，民代生涯58次的總質詢，一次都沒缺席。他對...

台中空品改善因俄烏戰爭？ 環局：前年承諾今年會達標

台中市空品是否改善？民進黨市議員指出，中興大學環工系教授莊秉潔在臉書指出，空氣品質改善是俄烏戰爭後煤價高漲及中央能源政策...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。