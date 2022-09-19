地震一波波讓人心驚 彰化喬友大樓明天動工拆除

彰化市喬友大樓今年6月30日發生火災，彰化縣府在災後啟動大樓結構鑑定為危樓，縣府以2015萬元發包拆除，承攬廠商預計9月20日申報開工，縣府建設處表示，已公告請大樓所有權人8月8日至111年9月7日期間搬遷大樓私人有價值的物品及停止使用。

建設處說，為確認建築物內水電管線遷移及拆除工程界面配合問題，今年8月25日、8月26日、9月5日陸續與電力、電信、自來水、瓦斯等管線單位、路權單位彰化市公所等召開工程協調會議，尤其是大樓地下一樓受電室包含建築物外區域的電力供轉，需注意受電室周邊防護措施管理，確保不因拆除而受損。

得標風速營造公司針對喬友大樓拆除工程提送施工計畫、品質管理計畫及勞工安全衛生計畫，並由監造單位杜風工程顧問公司審查中，三大計畫重點在於工程的施工方式及作業流程、風險評估管理、環境影響處理、交通衝擊評估等相關策略因應及處理。

喬友大樓位在彰化市火車站附近，屋齡29年、樓高15層過去發生過4次祝融之災，去年6月30日造成4死重大人命傷亡，這幾天地震不斷，讓市民對於這棟廢墟大樓公安相當擔心。

建設處說，彰化縣建築師公會依據九二一地震後行政院頒布的「建築物實施耐震能力詳細及補強方案」有關規定辦理喬友大樓耐震評估，其中火災造成二、三樓部分梁、柱、頂板混凝土嚴重剝落，鋼筋外露，因此特別檢測混凝土燒失量及非破壞性的超音波探測。

建設處也說，評估結果喬友大樓未達目前法規規定的耐震能力，二、三樓所受的損壞程度，可確認火場溫度已達750 度以上，混凝土強度明顯降低，鋼筋降伏強度也受影響，足以影響建築物結構安全，雖可進一步依耐震能力補強方式辦理建築物補強，但建築物具有都市公共安全潛在危險，公會建議本棟建築物以拆除重建為首要方案。