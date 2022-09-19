中巿美術家接力 葫蘆墩文化中心展出蔡篤釗書藝創作

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
蔡篤釗以書法字體結合豐富色調的現代書藝創作「福祿壽禧」。圖／台中市葫蘆墩文化中心提供
蔡篤釗以書法字體結合豐富色調的現代書藝創作「福祿壽禧」。圖／台中市葫蘆墩文化中心提供

台中巿美術家接力展「蔡篤釗書藝創作展」，即日起至10月16日在葫蘆墩文化中心展出，書法家蔡篤釗透過泥金紙本、楚牘帛書、木片竹簡、陶器鑄刻，表現跳脫傳統的現代多元書藝創作，書寫的文章字句蘊涵生命真理的追求及人生體悟。

台中市文化局長陳佳君表示，台中市美術家接力展一棒接一棒，每年有7到8位藝術家為台中市的文化藝術做傳承，歷經幾任文化局長接力辦理，持續34屆，兩位前台中縣文化局局長洪慶峰及陳志聲，也到場參加開幕式並祝賀蔡老師在書法領域的成就。

蔡篤釗表示，他嘗試在多元媒材表現現代書藝創作，如書法字體結合豐富色調的壓克力作品「福祿壽禧」、「夢幻泡影」及「精氣」，還有首次發佈的「四季」聯屏，以西班牙藝術家米羅繪畫為發想創作，靈動清雅的鐵線篆線條呼應四季的豐麗色彩，展現時下的書藝潮流，希望帶給民眾獨特的美學體驗。

蔡篤釗對於2年來的全球新冠疫情延燒深有所感，以佛理出發的泥金篆書加上線描書繪的觀音畫像「心經」、「大悲咒」，及鐵線篆「錄六祖禪師佛偈」等，藉以傳達正向能量，讓觀者可以藉此沉澱心情。

葫蘆墩文化中心表示，台中市美術家接力展今年第7檔由「蔡篤釗書藝創作展」接棒，活動訊息可至葫蘆墩文化中心官網(https://www.huludun.taichung.gov.tw/ )查詢。

蔡篤釗以書法字體結合豐富色調的現代書藝創作「夢幻泡影」。圖／台中市葫蘆墩文化中心提供
蔡篤釗以書法字體結合豐富色調的現代書藝創作「夢幻泡影」。圖／台中市葫蘆墩文化中心提供

台中市 文化局 藝術家

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