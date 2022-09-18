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要求中科六期擴建環評低碳發展 民團喊：當台積電後盾

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃指出，蔡英文總統2021年喊出台灣要淨零碳排，中市府、全民要支持台積電轉型，自己生產綠能。記者劉柏均／攝影
台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃指出，蔡英文總統2021年喊出台灣要淨零碳排，中市府、全民要支持台積電轉型，自己生產綠能。記者劉柏均／攝影

台灣健康空氣行動聯盟今下午在台中市政府廣場，針對中科六期擴建環評，要求其低碳發展，每年344.9萬噸溫室氣體排放至少減半，2030年自發綠電百分百、無煤中火，中龍鋼鐵減產零出口，台積電2026水資源效益負轉正，及竹科、中科、南科零碳排、半導體毒物風險透明化等5大訴求。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，非常歡迎台積電回台中擴廠，台灣是氣候變遷受害國，也是排碳大國，林佳龍2015年承諾中火減4成，如今8年過去，蔡英文總統也於去年喊出，台灣要淨零碳排，現在很多技術已出來，台灣有比過去更好的條件。

「台積電做得到自己生產綠能，所以中央、地方政府、全民要支持。」葉光芃舉例，台積電本身就是用電大戶，本身也要有危機意識，若斷電的話該怎麼辦？台泥本業水泥，也轉變做綠能、儲能，台積電要能夠自立自強，百分百再生能源，新設中科就是淨零碳排，拜託大家成台積電力量，支持它往前邁進。

台中市長參選人陳美妃表示，自己無黨籍、無財團壓力，站在地方媽媽的立場，環境保護要學習丹麥、治安學習新加坡。陳指出，未來若當選，盼做到每天有專人檢驗中科等大型汙染工廠等特定區域，並公布檢驗數據，讓民眾安心。

立委蔡璧如今也出席活動。她表示，極端氣候是這幾年大家深刻感受到，已在立院通過氣候變遷因應法，4個黨派都應好好來討論這部分，關於再生能源、耗水費等，這些問題都是我們要來關心的，這會期會努力讓它通過。

環保局長陳宏益也希望台積電帶頭轉型。陳宏益說，台積電這種高科技產業耗水、耗電相當龐大，希望台積電這座護國神山能夠轉型，在台灣綠電節能儲能方面，帶動台灣科技產業，一起向節能減碳儲碳儲能的新基數來開發。

陳宏益也提到，也將會參考過去環保署審查環評時，各個地方政府的意見，參酌台中空氣汙染現況，節能減碳的具體數字，再提出訴求。

台灣健康空氣行動聯盟今下午在台中市政府廣場舉辦集會，針對中科六期擴建環評提出訴求。記者劉柏均／攝影
台灣健康空氣行動聯盟今下午在台中市政府廣場舉辦集會，針對中科六期擴建環評提出訴求。記者劉柏均／攝影
台中市長參選人陳美妃表示，自己無黨籍、無財團壓力，未來若當選，盼做到每天有專人檢驗中科等大型汙染工廠等特定區域，並公布檢驗數據，讓民眾安心。記者劉柏均／攝影
台中市長參選人陳美妃表示，自己無黨籍、無財團壓力，未來若當選，盼做到每天有專人檢驗中科等大型汙染工廠等特定區域，並公布檢驗數據，讓民眾安心。記者劉柏均／攝影
立委蔡璧如今出席活動表示，極端氣候是這幾年大家深刻感受到，已在立院規劃氣候變遷因應法，這會期會努力讓它通過。記者劉柏均／攝影
立委蔡璧如今出席活動表示，極端氣候是這幾年大家深刻感受到，已在立院規劃氣候變遷因應法，這會期會努力讓它通過。記者劉柏均／攝影
中市環保局長陳宏益也希望台積電帶頭轉型，並將參考其他地方政府作法、參酌台中的空污現況提出訴求。記者劉柏均／攝影
中市環保局長陳宏益也希望台積電帶頭轉型，並將參考其他地方政府作法、參酌台中的空污現況提出訴求。記者劉柏均／攝影

台積電 氣候變遷 空氣汙染 減碳

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