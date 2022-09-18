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號誌桿壓傷新手媽 時力彰化縣議員要求公開維修紀錄

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
針對彰化縣員林市本月2日發生號誌桿倒塌將新手媽媽壓成重傷事件，時代力量彰化縣議員吳韋達（中）等人，今天開記者會，要求縣府盡速提供相關的廠商契約與維護紀錄。記者劉明岩／攝影
針對彰化縣員林市本月2日發生號誌桿倒塌將新手媽媽壓成重傷事件，時代力量彰化縣議員吳韋達（中）等人，今天開記者會，要求縣府盡速提供相關的廠商契約與維護紀錄。記者劉明岩／攝影

彰化縣員林市本月2日發生號誌桿倒塌，將騎機車的新手媽壓成重傷事件，時代力量縣議員吳韋達等人今天上午開記者會，要求縣府盡速提供相關的廠商契約與維護紀錄，不要以進入司法程序做為保護傘，規避議員監督。

縣警局回應表示，有關本案現場鑑識報告、影像等相關事證，已主動報請彰化地檢署查辦，以釐清事實，依法究責。

吳韋達出示號誌桿未倒塌前的照片，發現基座早已掩蓋不見，柏油鋪到桿子上，甚至長草，甚至看倒塌的斷口，認為鏽蝕應有多年，絕對不是突然意外倒塌。他說，曾在議會質詢8次，建議縣府要成立交通處，如果王惠美縣長提早聽進建言，提早成立交通處，由專業的交通單位管理維護，或許有機會提早發現號誌桿鏽蝕問題，避免這次悲劇的發生。

員林區縣議員參選人鄭宇焱事後協助家屬，表示陳姓婦人下肢神經受損仍沒有知覺，彰化縣政府應盡速投入醫療費用與協助，別錯過修復神經的黃金時間，縣府除了將來制度面如何改善外，也應盡速將倒塌事故調查清楚，釐清咎責及賠償的相關責任。

彰化市南區市民代表參選人王威程指出，議員吳韋達辦公室曾行文縣警局要求提供燈桿養護紀錄、廠商違規紀錄、契約內容等，然警察局的回覆是「本案涉及告訴過失重傷害罪，基於偵查不公開原則，礙難提供相關資料」，完全規避議員及民眾監督，縣府不能規避檢討，才能找出管理維護漏洞確實改善。

彰化市東區市民代表參選人黃宥馨及埔心鄉民代表參選人黃金吉均表示，一次燈桿倒塌，毀掉一個家庭，毀掉一個孩子與媽媽的美好未來，縣府應負起責任積極巡檢維護，避免憾事再度發生。

彰化縣警察局回應表示，本案發生後，縣長當天即與警察局局長吳坤旭立即趕往彰基醫院慰問探視傷者及家屬，並致贈慰問金；縣長除了2次慰問，也主動請醫院持續給予妥善照護與治療，並與保險公司接洽，同意簡化、專案方式，協助傷者能盡快獲得賠償。

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