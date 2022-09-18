台中外埔活力盃運動嘉年華逾千人 盧秀燕：運動樂活

台中市政府運動局今天和外埔區體育會共同舉辦「台中市外埔區活力盃運動嘉年華」，在外埔區公所旁熱鬧登場，超過千人參加，市長盧秀燕到場感謝外埔區體育會辦理這場活動，培養民眾規律運動習慣，使台中邁向「運動樂活城市」。

盧秀燕表示，她感謝議員「為了地方建設、不分黨派」，像是外埔鄉親引以為傲的「小白宮」外埔圖書館和各項體育活動，都是在議員的大力支持下通過預算，讓外埔有更好的讀書環境，也促進鄉親們的身體健康，市府與民代同心為服務地方不遺餘力。

盧秀燕說，台中市注重體育活動，也持續致力推動空品改善計畫，台中市也成為中南部地區第一個符合國家空品標準的縣市，透過推廣運動活動和空氣品質改善，全力守護市民身體健康，她祝福鄉親們都能平安快樂。

運動局表示，這場嘉年華活動，包含健走、氣功、太極拳、瑜珈、有氧等多元體育活動項目，希望促進參加的市民朋友身心平衡、加強心肺功能、厚植抵抗力，同時也提升規律運動人口，帶動全民運動熱潮。

運動局長李昱叡表示，盧秀燕市長上任後，推動甲安埔區體育運動不遺餘力，年年辦理如活力盃系列的槌球、桌球、羽球、籃球、瑜珈、土風舞、太極拳、健康路跑、登山車越野等多元活動供民眾參與外，「運動 i 台灣」也在此區舉辦像是單車、漆彈、路跑等活動，運動項目非常全面；此外，也持續營造優質的運動環境，活絡體育運動風氣。