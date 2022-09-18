快訊

高溫炎熱早晚溫差大 吳德榮：周末熱帶擾動需觀察

學者預估下一個最可能發生強震的地方是這裡「快準備」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中外埔活力盃運動嘉年華逾千人 盧秀燕：運動樂活

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市政府運動局今天和外埔區體育會共同舉辦「台中市外埔區活力盃運動嘉年華」。圖／台中市府提供
台中市政府運動局今天和外埔區體育會共同舉辦「台中市外埔區活力盃運動嘉年華」。圖／台中市府提供

台中市政府運動局今天和外埔區體育會共同舉辦「台中市外埔區活力盃運動嘉年華」，在外埔區公所旁熱鬧登場，超過千人參加，市長盧秀燕到場感謝外埔區體育會辦理這場活動，培養民眾規律運動習慣，使台中邁向「運動樂活城市」。

盧秀燕表示，她感謝議員「為了地方建設、不分黨派」，像是外埔鄉親引以為傲的「小白宮」外埔圖書館和各項體育活動，都是在議員的大力支持下通過預算，讓外埔有更好的讀書環境，也促進鄉親們的身體健康，市府與民代同心為服務地方不遺餘力。

盧秀燕說，台中市注重體育活動，也持續致力推動空品改善計畫，台中市也成為中南部地區第一個符合國家空品標準的縣市，透過推廣運動活動和空氣品質改善，全力守護市民身體健康，她祝福鄉親們都能平安快樂。

運動局表示，這場嘉年華活動，包含健走、氣功、太極拳、瑜珈、有氧等多元體育活動項目，希望促進參加的市民朋友身心平衡、加強心肺功能、厚植抵抗力，同時也提升規律運動人口，帶動全民運動熱潮。

運動局長李昱叡表示，盧秀燕市長上任後，推動甲安埔區體育運動不遺餘力，年年辦理如活力盃系列的槌球、桌球、羽球、籃球、瑜珈、土風舞、太極拳、健康路跑、登山車越野等多元活動供民眾參與外，「運動 i 台灣」也在此區舉辦像是單車、漆彈、路跑等活動，運動項目非常全面；此外，也持續營造優質的運動環境，活絡體育運動風氣。

盧秀燕 2022大選 台中市長

延伸閱讀

影／蔡其昌喊話盧秀燕：不要龜縮 出來辯論台中市政

時力募款餐會藍綠到場 盧秀燕、蔡其昌前後到場未同台

造勢晚會登場 蔡其昌：挑戰現任市長 鄉親相挺有信心

為蔡其昌站台 賴清德：換掉市長才能改變台中未來

相關新聞

Red Bull飛行日 45組台中拚創意

2022年亞洲唯一、台灣首屆Red Bull飛行日昨下午在台中港舉行，表演組「飛天神轎」首先登場，衝落海時民眾一片歡呼聲...

要求中科六期擴建環評低碳發展 民團喊：當台積電後盾

台灣健康空氣行動聯盟今下午在台中市政府廣場，針對中科六期擴建環評，要求其低碳發展，每年344.9萬噸溫室氣體排放至少減半...

舊屠宰場豬灶傳靈異 牛不敢靠近、居民盼拆除

彰化縣芳苑鄉漢寶村的舊屠宰場「豬灶」已荒廢數十年，漢寶村長鄭鵬豐說，居民都認為因早期殺的牲畜多，甚至曾傳出靈異事件，讓居...

東區停車場變「號誌墳場」 中市府：加強清消、去化

台中市鐵路高架化，前後任市府在高架「滴水線」外已完成21.7公里「綠空廊道」。市議員參選人何昆霖說，鄰近精武車站綠空鐵道...

號誌桿壓傷新手媽 時力彰化縣議員要求公開維修紀錄

彰化縣員林市本月2日發生號誌桿倒塌，將騎機車的新手媽壓成重傷事件，時代力量縣議員吳韋達等人今天上午開記者會，要求縣府盡速...

台中外埔活力盃運動嘉年華逾千人 盧秀燕：運動樂活

台中市政府運動局今天和外埔區體育會共同舉辦「台中市外埔區活力盃運動嘉年華」，在外埔區公所旁熱鬧登場，超過千人參加，市長盧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。