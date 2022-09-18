南投大湳活動中心啟用沒空調 縣府砸50萬裝冷氣

南投埔里大湳農村早年道路狹窄、排水不良，經土地開發重劃，老聚落有了新風貌，為讓居民有活動空間，並供長照使用，縣府斥資2400餘萬元新建大湳農村社區重劃區活動中心，近期啟用，但室內無空調設備，再追加50萬元增設冷氣。

縣府指出，大湳農村社區過去是道路老舊、排水零亂簡陋的農村老聚落，但在地方政府與立委馬文君、許淑華向中央爭取補助進行土地開發重劃，徹底改頭換面，老農村有了新風貌後，近年不少新建案進駐，蛻變成公共設施完善的魅力別墅區。

而大湳農村經土地開發重劃，周邊環境雖改善，但仍欠缺供居民活動的室內活動場域，縣府為此斥資2400萬元新建大湳農村社區重劃區活動中心，歷經2年多時間規畫打造，擁有1分多地開闊庭園的大湳農村活動中心近期啟用。

縣府表示，大湳社區新建活動中心建坪達165坪，為2層樓建築，其外觀採平埔族圖騰、閩式立面磚牆設計，室內融入綠能、注重通風採光及無障礙空間等設計，未來除了供居民活動使用，更作為社區照顧關懷據點。

南投縣長林明溱說，未來大湳農村長輩共餐、上課都能在活動中心進行，但他先前檢視空間，發現並未裝設空調設備，而極端氣候致天氣炎熱，因此縣府將再追加經費約50萬元，於1、2樓增設約10部冷氣，確保長輩在室內活動的舒適度。