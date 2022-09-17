首度串連彰化三經典小鎮 參山風管處再推三活動

交通部觀光局參山國家風景區管理處今舉辦36公里騎旅，超過500名親子車友參加，觀光局副局長周廷彰和運動網紅一輪、土耳其女騎手SUSU共同領騎，未來還將邀請國外1千名旅行業者和媒體來台踩線，推廣彰化縣自行車騎旅觀光遊程。

今天騎旅路線首度串連彰化縣田中、二水及社頭3個「經典小鎮」，500名親子車友分兩梯次出發，騎過台灣最早自行車道─社頭長青自行車道、車友評選最平坦的二水八堡圳沿線車道、最具農村古樸風情的田中自行車道，有的車友沿著花旗木車道追火車，享受「單車尬火車」的樂趣。

運動網紅一輪說，以為自己是在地旅遊「老骨頭」，來彰化縣騎自行車才發現可以這樣串連車道，雖長達36公里但處處有驚喜，一點都不覺得累。土耳其網紅SUSU對社頭手套博物館及襪仔王觀光工廠很感興趣，用參山處加碼的百元消費劵選購印有我國國旗的單車手套和自行車襪，並說這樣的行程很值得推薦給外國好友來台灣玩。

觀光局副局長周廷彰表示，串連3個車道是很新的嘗試，接下來觀光局會在軟體硬體各方面有更多建置，彰化縣是個自行車產業大縣，未來騎旅發展前景無可限量，觀光局將邀請國外1000名旅行業者和媒體來台做自行車踩線之旅。

參山處長曹忠猷說，參山處提供參加今天活動車友超過價值500元的活動贈品和總獎金額逾10萬元的抽獎活動，讓車友沿途好玩、好吃還有好康，今天之後，10、11月間將舉辦兩場「自行車領騎培訓」活動，將培訓70名對單車導覽有興趣的車友成為專業的單車導覽達人，12月將規畫三條優質騎旅遊程，供車友報名。