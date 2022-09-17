風吹芒花群牛渡溪 芬園貓羅溪入秋美如畫

9月入秋，彰化縣貓羅溪畔的甜根子草花近日已開花，河岸呈現一片白茫茫，加上有牛群出沒，成為攝影愛好者取景熱點，河畔目前就像覆蓋一片雪白地毯，微風吹拂加上陽光照耀下，畫面像極了畫作，預計這星期貓羅溪畔甜根子草花進入大爆發。

甜根子草俗稱「秋芒」，愛好攝影的陳姓民眾說，進入秋天，中部像是台中市大安溪與彰化、台中交界的大肚溪溪床都有許多的甜根子花，但中彰投交界貓羅溪河床的雪白甜根子草芒花海，則少人知道，可說是祕境。

其實在中彰交界的貓羅溪畔有約200頭逐水草牛群，宛如塞上風光，在網路暴紅被形容是「非洲大遷徙」，這些放牧的牛群，包括黃牛、水牛及乳牛等，大牛帶著小牛覓食以及泡水消暑景象，以及伴隨的成群白鷺鷥飛上飛下，甚至停棲在牛背上，在夕陽西下時，更是一幅好風光，不少民眾是專程來「看牛」。