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風吹芒花群牛渡溪 芬園貓羅溪入秋美如畫

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
中彰投交界貓羅溪河床的雪白甜根子草芒花海，則少人知道，可說是祕境。圖／陳先生提供
中彰投交界貓羅溪河床的雪白甜根子草芒花海，則少人知道，可說是祕境。圖／陳先生提供

9月入秋，彰化縣貓羅溪畔的甜根子草花近日已開花，河岸呈現一片白茫茫，加上有牛群出沒，成為攝影愛好者取景熱點，河畔目前就像覆蓋一片雪白地毯，微風吹拂加上陽光照耀下，畫面像極了畫作，預計這星期貓羅溪畔甜根子草花進入大爆發。

甜根子草俗稱「秋芒」，愛好攝影的陳姓民眾說，進入秋天，中部像是台中市大安溪與彰化、台中交界的大肚溪溪床都有許多的甜根子花，但中彰投交界貓羅溪河床的雪白甜根子草芒花海，則少人知道，可說是祕境。

其實在中彰交界的貓羅溪畔有約200頭逐水草牛群，宛如塞上風光，在網路暴紅被形容是「非洲大遷徙」，這些放牧的牛群，包括黃牛、水牛及乳牛等，大牛帶著小牛覓食以及泡水消暑景象，以及伴隨的成群白鷺鷥飛上飛下，甚至停棲在牛背上，在夕陽西下時，更是一幅好風光，不少民眾是專程來「看牛」。

陳姓民眾說，盛開的秋芒與牛群同框的畫面很難得，現在確實有許多攝影愛好者來取景，但甜根子草生長在貓羅溪河床，民眾前往賞遊、拍照時要小心。

彰化縣貓羅溪畔的甜根子草花近日已開花，河岸呈現一片白茫茫，加上有牛群出沒，成為攝影愛好者取景熱點。圖／陳先生提供
彰化縣貓羅溪畔的甜根子草花近日已開花，河岸呈現一片白茫茫，加上有牛群出沒，成為攝影愛好者取景熱點。圖／陳先生提供
彰化縣貓羅溪畔的甜根子草花近日已開花，河岸呈現一片白茫茫，加上有牛群出沒，成為攝影愛好者取景熱點。圖／陳先生提供
彰化縣貓羅溪畔的甜根子草花近日已開花，河岸呈現一片白茫茫，加上有牛群出沒，成為攝影愛好者取景熱點。圖／陳先生提供
中彰投交界貓羅溪河床的雪白甜根子草芒花海與牛群同框的畫面相當難得。圖／陳先生提供
中彰投交界貓羅溪河床的雪白甜根子草芒花海與牛群同框的畫面相當難得。圖／陳先生提供

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