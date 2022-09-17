彰化羊肉節今登場 豚肉牛乳園藝好康接著來

時序入秋，彰化縣第二場畜產嘉年華開拔到溪湖糖廠草原區，縣長王惠美再度化身「阿美師」，在名廚現場指導下炒口袋餅羊肉，香氣四溢引人垂涎三尺；縣政府預告接下來還有乳牛節、豚（豬）肉節、農業園藝資材節，場場有好康。

彰化縣政府再度整合畜產與蔬果等行銷活動，舉辦2022彰化畜產嘉年華-彰化好羊開膳節，彰化縣是全國肉羊飼養大縣，約飼養1萬7300頭，全國占比19.4%，年產值約2.3億元，名列第一。縣長王惠美身穿廚師服，在溪湖糖廠草原區舞台用彰化生產的韭菜花、彩椒等蔬菜現炒現製彩蔬炒羊肉釀餡口袋餅，香氣把遊客都聚攏舞台區觀看，都說要回家如法炮製。

王惠美說，溪湖羊肉爐聞名全國，溪湖肉品市場也是全台唯一拍賣肉羊的公營交易場所，彰化好羊開膳節針對羊肉大力促銷，彰化縣生乳產量和羊肉產量都是全國第一，今天現場幸福廚師料理秀示範羊肉爐，及展示摩洛哥甜菜燉羊肉、花語一品羊肩排、羊肉米糕、羊肉米漢堡、羊肉彩米餅、鳳梨醬牛蒡羊肉鍋、彩蔬炒羊肉釀餡口袋餅等多項羊肉好料理，料理方式簡單但美味，大家一看就會做，晚上回家DIY品嘗彰化好料理。

接下來9月25日「彰化豚肉好食節」、10月1日及2日「彰化御品乳牛節」國產鮮乳補營養鈣健康，「2022中台灣農業行銷暨園藝資材博覽會」，9月24日至10月2日在溪州公園登場，每場活動 只要消費滿300元即可換取1張摸彩券，新北市民憑身分證可依新北彰化雙城互惠旅遊活動辦法換取1張摸彩券，當日現場抽獎。