快訊

影／台東80年老屋地震倒塌 屋主不捨：結婚的地方

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳綢阿嬤心願：當個自由自在的鬼 留在人間撿石頭

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
陳綢阿嬤曾說往生後希望當個自由自在的鬼，在人間撿石頭，避免人們踢到石頭跌倒。圖／良顯堂文教
陳綢阿嬤曾說往生後希望當個自由自在的鬼，在人間撿石頭，避免人們踢到石頭跌倒。圖／良顯堂文教

「埔里阿嬤」陳綢7月30日去世，享年92歲。今天在埔里鎮舉辦「陳綢阿嬤感恩追思會」，許多受助過的青少年到場，感謝阿嬤無私付出，為他們帶來溫暖與關懷。南投縣長林明溱說，陳綢阿嬤畢生行善，以大愛扶弱護兒少，堪稱人間菩薩，她的大愛將長存人間，庇護需要幫助的青少年。

今天追思活動，埔里鎮長廖志城、陳綢阿嬤的義子女及各界人士都到場，大家以喜悅的心情追思陳綢阿嬤的一生和愛心。

良顯堂社會福利基金會董事長許見宗說，阿嬤曾說往生之後不盼能成神，希望當個自由自在的鬼，在人間撿石頭，避免人們踢到石頭跌倒，她的慈悲始終如一，企盼大家能一起護持阿嬤的大願，與基金會繼續幫助更多孩子，讓他們能回歸社會，成為有用人才。

林明溱回憶，阿嬤關心非行少年，募款興建兒少家園，收容這些孩子，全心投入輔導及教育少年，把每一個少年都當成孫子來疼，輔導過孩子都能重新投入社會職場或繼續完成學業。

陳綢阿嬤39歲罹癌，卻號召志工共同出錢出力，她變賣土地、房屋建造良顯堂等十三座廟宇，教化人心。在擔任南投家扶中心義工時，有感於許多弱勢孩子需要遮風避雨的家園，因此捐地並協助南投家扶興建「陳綢青少年教育園地」。

80歲時又募款籌建「陳綢少年家園」，以法院裁定安置之非行少年及社福保護安置少年為服務對象，挑戰高難度之少年輔導工作。2020年又成立靠山咖哩，輔導家園孩子創就業技能，期待能成為孩子的靠山，讓他們能順利重返社會。

縣議員黃世芳、陳宜君、葉仁創說，期盼大家將對阿嬤的愛轉化為公益的力量，幫助更多青少年重回正軌。

南投縣長林明溱回憶陳綢阿嬤成立兒少家園，把這些孩子當孫子照顧，讓他們重回校園和社會。圖／南投縣政府提供
南投縣長林明溱回憶陳綢阿嬤成立兒少家園，把這些孩子當孫子照顧，讓他們重回校園和社會。圖／南投縣政府提供
良顯堂社會福利基金會舉辦陳綢阿嬤感恩追思會，將延續阿嬤的大愛精神，繼續幫助青少年。圖／南投縣政府提供
良顯堂社會福利基金會舉辦陳綢阿嬤感恩追思會，將延續阿嬤的大愛精神，繼續幫助青少年。圖／南投縣政府提供
陳綢兒少家園呈現陳綢阿嬤一生志業，許多受助者到場，感謝阿嬤對他們的幫助。圖／南投縣政府提供
陳綢兒少家園呈現陳綢阿嬤一生志業，許多受助者到場，感謝阿嬤對他們的幫助。圖／南投縣政府提供

延伸閱讀

林明溱以兒名義建屋 林儒彬：清楚公開絕無問題

影／遭控讓兒當「黑官」 南投縣長林明溱回應了

影／大雨下萬人泳渡日月潭 馬英九9度挑戰有要求

士兵全若堯殉職入祀南投忠烈祠 追贈下士官階

相關新聞

秋芒盛開 牛群漫步彰化貓羅溪畔

9月入秋，彰化縣貓羅溪畔的甜根子草近日已開花，河岸呈現白茫茫的花海景觀，加上有牛群出沒，成為攝影愛好者取景熱點。附近遊客...

台中聯勤招待所改建 民眾抗議盼保存

位於台中市西區的聯勤招待所，前身為美軍俱樂部，經審議未獲得文資身分後，市府昨動工改建為多功能的美村園區，但保存外牆立面。...

陳綢阿嬤心願：當個自由自在的鬼 留在人間撿石頭

「埔里阿嬤」陳綢7月30日去世，享年92歲。今天在埔里鎮舉辦「陳綢阿嬤感恩追思會」，許多受助過的青少年到場，感謝阿嬤無私...

逾22年依舊荒蕪一片 921大地震中市「太平全倒戶」泣訴重建無下文

921大地震即將滿23年， 台中市太平新坪生活公園社區當年被判定全倒，如今原址荒蕪一片，今天有20多名受災戶到場合唱雨夜...

敬老慶重陽 豐原客庄米食活動熱鬧登場

為發揚敬老尊賢的傳統美德，台中市政府客家事務委員會與豐原區公所合作，今在豐原區三陽運動公園舉辦「客家米食文化暨傳統節慶聯...

台中市6校PU跑道換新裝 民代爭取4230萬元到位

台中市大雅、岸裡、大明、東寶、東勢與龍泉國小等6所學校，運動操場PU跑道年久失修，跑道凹陷或突起，讓師生與附近居民運動增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。