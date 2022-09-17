陳綢阿嬤心願：當個自由自在的鬼 留在人間撿石頭

「埔里阿嬤」陳綢7月30日去世，享年92歲。今天在埔里鎮舉辦「陳綢阿嬤感恩追思會」，許多受助過的青少年到場，感謝阿嬤無私付出，為他們帶來溫暖與關懷。南投縣長林明溱說，陳綢阿嬤畢生行善，以大愛扶弱護兒少，堪稱人間菩薩，她的大愛將長存人間，庇護需要幫助的青少年。

今天追思活動，埔里鎮長廖志城、陳綢阿嬤的義子女及各界人士都到場，大家以喜悅的心情追思陳綢阿嬤的一生和愛心。

良顯堂社會福利基金會董事長許見宗說，阿嬤曾說往生之後不盼能成神，希望當個自由自在的鬼，在人間撿石頭，避免人們踢到石頭跌倒，她的慈悲始終如一，企盼大家能一起護持阿嬤的大願，與基金會繼續幫助更多孩子，讓他們能回歸社會，成為有用人才。

林明溱回憶，阿嬤關心非行少年，募款興建兒少家園，收容這些孩子，全心投入輔導及教育少年，把每一個少年都當成孫子來疼，輔導過孩子都能重新投入社會職場或繼續完成學業。

陳綢阿嬤39歲罹癌，卻號召志工共同出錢出力，她變賣土地、房屋建造良顯堂等十三座廟宇，教化人心。在擔任南投家扶中心義工時，有感於許多弱勢孩子需要遮風避雨的家園，因此捐地並協助南投家扶興建「陳綢青少年教育園地」。

80歲時又募款籌建「陳綢少年家園」，以法院裁定安置之非行少年及社福保護安置少年為服務對象，挑戰高難度之少年輔導工作。2020年又成立靠山咖哩，輔導家園孩子創就業技能，期待能成為孩子的靠山，讓他們能順利重返社會。