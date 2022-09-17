敬老慶重陽 豐原客庄米食活動熱鬧登場

為發揚敬老尊賢的傳統美德，台中市政府客家事務委員會與豐原區公所合作，今在豐原區三陽運動公園舉辦「客家米食文化暨傳統節慶聯誼活動」，藉此推廣客家米食文化，營造銀髮族友善環境。市府客委會主委江俊龍表示，重陽節將近，藉由活動推展客家美食文化，提倡敬老尊賢的美德。

江俊龍提到，三陽公園旁的「客庄禾埕球場」也將於年底完工，未來市府還會繼續深耕地方，為市民帶來更便利生活，打造更宜居的城市環境。

立法委員江啟臣表示，豐原、石岡、新社、東勢是台中地區客家人口相對密集區域，今日活動場地旁的「客庄禾埕球場」是中央與市府斥資2700萬元經費打造而成，風雨球場有濃厚客家元素，先前因於挖掘地基時發現廢棄物，為避免影響後續工程施工安全而暫時停工，市府努力已於8月復工，力拚年底順利竣工。