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敬老慶重陽 豐原客庄米食活動熱鬧登場

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
豐原區三陽運動公園舉辦「客家米食文化暨傳統節慶聯誼活動」，推廣客家米食文化，營造銀髮族友善環境。圖／台中市政府客家事務委員會提供
豐原區三陽運動公園舉辦「客家米食文化暨傳統節慶聯誼活動」，推廣客家米食文化，營造銀髮族友善環境。圖／台中市政府客家事務委員會提供

為發揚敬老尊賢的傳統美德，台中市政府客家事務委員會與豐原區公所合作，今在豐原區三陽運動公園舉辦「客家米食文化暨傳統節慶聯誼活動」，藉此推廣客家米食文化，營造銀髮族友善環境。市府客委會主委江俊龍表示，重陽節將近，藉由活動推展客家美食文化，提倡敬老尊賢的美德。

江俊龍提到，三陽公園旁的「客庄禾埕球場」也將於年底完工，未來市府還會繼續深耕地方，為市民帶來更便利生活，打造更宜居的城市環境。

立法委員江啟臣表示，豐原、石岡、新社、東勢是台中地區客家人口相對密集區域，今日活動場地旁的「客庄禾埕球場」是中央與市府斥資2700萬元經費打造而成，風雨球場有濃厚客家元素，先前因於挖掘地基時發現廢棄物，為避免影響後續工程施工安全而暫時停工，市府努力已於8月復工，力拚年底順利竣工。

豐原區長洪峰明指出，此次活動除了推廣客家米食，還邀請知名歌手傅振輝、豐村國小太鼓隊、妍芸舞集、台中市陽明客家協會歌唱班及薩克斯風班等團隊帶來膾炙人口的演出，適合大小朋友一同參與共享天倫，此外也特別規劃「客語推廣有獎徵答」活動，以寓教於樂的方式鼓勵民眾說客語，宣導推動客語為通行語政策。

豐原區三陽運動公園舉辦「客家米食文化暨傳統節慶聯誼活動」，推廣客家米食文化，營造銀髮族友善環境。圖／台中市政府客家事務委員會提供
豐原區三陽運動公園舉辦「客家米食文化暨傳統節慶聯誼活動」，推廣客家米食文化，營造銀髮族友善環境。圖／台中市政府客家事務委員會提供

客語 台中市 客家美食

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