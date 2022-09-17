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台中市6校PU跑道換新裝 民代爭取4230萬元到位

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
立委楊瓊瓔與多位議員歷經1年奔波，共爭取4230萬元，將改善潭雅神6所學校的PU跑道，提供下一代更安全的活動場域。圖／立法委員楊瓊瓔提供
立委楊瓊瓔與多位議員歷經1年奔波，共爭取4230萬元，將改善潭雅神6所學校的PU跑道，提供下一代更安全的活動場域。圖／立法委員楊瓊瓔提供

台中市大雅、岸裡、大明、東寶、東勢與龍泉國小等6所學校，運動操場PU跑道年久失修，跑道凹陷或突起，讓師生與附近居民運動增添風險。立委楊瓊瓔與市議員吳顯森、賴朝國、羅永珍歷經1年奔波，共爭取4230萬元，將改善6所學校的PU跑道，提供下一代更安全的活動場域。

楊瓊瓔指出，深知校園跑道長年曝曬有破損、PU缺乏彈性的情形，讓民眾與學生激烈活動處於高危險環境，這1年來經常邀請教育部體育署、教育局到各校會勘，爭取相關補助經費，近日終見曙光。

教育部體育署核定通過，第二階段補助大雅國中、岸裡國小、大明國小、東寶國小、東勢國小、龍泉國小等6所學校運動操場PU跑道改善工程專案經費共4230萬元，每間學校預算大約落在500多萬元到900多萬元不等，近日各校會收到公文，學校即可進行規劃設計，盡速發包工程。

楊瓊瓔說，疫情下學生戶外活動的機會大幅減少，校園成為學子最可親近的空間，所以無論是跑道整建、排水溝整建、中央草皮整平、截根牆建置等，都可有效提升學生活動環境品質，這些都是師生等待很久的新改變，希望孩子很快就有快樂學習的環境，社區民眾也能享有安全運動的場所。

教育局表示，台中市幅員廣闊，學校數多，對於孩子的教育環境必須更加用心，雖然學校運動場和跑道都依興建時間列管更新汰換，如果能有中央經費的挹注，更能加速更新的進度，對親師生來說都是多贏。

立委楊瓊瓔與多位議員歷經1年奔波，共爭取4230萬元，將改善潭雅神6所學校的PU跑道，提供下一代更安全的活動場域。圖／立法委員楊瓊瓔提供
立委楊瓊瓔與多位議員歷經1年奔波，共爭取4230萬元，將改善潭雅神6所學校的PU跑道，提供下一代更安全的活動場域。圖／立法委員楊瓊瓔提供
立委楊瓊瓔與多位議員歷經1年奔波，共爭取4230萬元，將改善潭雅神6所學校的PU跑道，提供下一代更安全的活動場域。圖／立法委員楊瓊瓔提供
立委楊瓊瓔與多位議員歷經1年奔波，共爭取4230萬元，將改善潭雅神6所學校的PU跑道，提供下一代更安全的活動場域。圖／立法委員楊瓊瓔提供

楊瓊瓔 教育部 教育局

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