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鄉內唯一私人泳池暫停營業 永靖玩水節爆滿

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣永靖鄉玩水節的泡泡池，小朋友玩得不亦樂乎。記者簡慧珍／攝影
彰化縣永靖鄉玩水節的泡泡池，小朋友玩得不亦樂乎。記者簡慧珍／攝影

中秋已過，中台灣白天上看攝氏32度，彰化縣永靖鄉今舉辦「遇水則發」親子玩水節，數百名家長帶孩子到永靖鄉園藝景觀產業園區玩水祛熱，鄉公所免費供應綠豆湯、枝仔冰等冰品，有吃有玩，親子歡度周末。

遇水則發-親子玩水節原本訂在9月3日，遇到軒嵐諾颱風接近台灣而順延到今天舉辦，果然陽光普照，永靖鄉園藝景觀產業園區的活動廣場擺放4座滑水道、戲水池、汽艇池，小朋友迫不及待下水，永靖消防分隊到場教授消防救生技巧，讓玩水節寓教於樂。

鄉長詹木根曾擔任10年消防隊員，自認「體力有差」，轉任鄉公所村幹事，從行政人員到民意代表、鄉長，雖經歷豐富，但消防隊工作經驗仍令他難忘。詹木根說，戲水很快樂，安全最重要，永靖鄉唯一的私人游泳池暫停營業，小朋友要學游泳必須到員林市或北斗鎮，他舉辦玩水節讓小鄉民有親水機會，請來消防隊員教救生與求生技巧，希望小鄉民在遊戲中能學技能自助助人。

彰化縣永靖鄉目前沒游泳池可戲水，鄉公所舉辦玩水節吸引小朋友來玩水。記者簡慧珍／攝影
彰化縣永靖鄉目前沒游泳池可戲水，鄉公所舉辦玩水節吸引小朋友來玩水。記者簡慧珍／攝影

親子 鄉長 園藝

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