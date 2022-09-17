鄉內唯一私人泳池暫停營業 永靖玩水節爆滿

中秋已過，中台灣白天上看攝氏32度，彰化縣永靖鄉今舉辦「遇水則發」親子玩水節，數百名家長帶孩子到永靖鄉園藝景觀產業園區玩水祛熱，鄉公所免費供應綠豆湯、枝仔冰等冰品，有吃有玩，親子歡度周末。

遇水則發-親子玩水節原本訂在9月3日，遇到軒嵐諾颱風接近台灣而順延到今天舉辦，果然陽光普照，永靖鄉園藝景觀產業園區的活動廣場擺放4座滑水道、戲水池、汽艇池，小朋友迫不及待下水，永靖消防分隊到場教授消防救生技巧，讓玩水節寓教於樂。