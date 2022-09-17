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彰化古蹟日活動慶祝寶藏寺350年 明華園登場祝壽
彰化芬園鄉信仰中心寶藏寺至今已有350年歷史，彰化縣府慶祝建寺350周年，今年古蹟日將寶藏寺列為重要活動的地點，昨晚明華園登場祝壽，今天也舉辦慶典以及繪畫比賽、闖關活動；縣府9月23日到25日連續三天也舉辦「彰化縣媽祖祈福文化節」，今年爐主為王功福海宮，鄉親可以一次祭拜13尊媽祖。
芬園寶藏寺350週年慶祝活動昨晚由創團93年的明華園戲劇總團打頭陣，帶來經典代表作八仙傳奇之「劍神呂洞賓」，彰化縣府文化局說，這部作品2013年首演時遭遇SARS來襲，仍創下場場爆滿佳績，氣勢銳不可擋，昨由當家台柱孫翠鳳率領明華園新生代龍虎在寶藏寺再度演繹飽受好評。
彰化縣長王惠美說，寶藏寺在清朝康熙11年(西元1672年)建寺，與鹿港龍山寺、花壇虎山巖、社頭清水岩、南投碧山巖併稱為「二寺三岩」，是中部地區指標性的寺廟，也是地方重要的信仰文化，寶藏寺的宗教文化意義，以及傳統建寺的歷史價值，彰化縣政府在1985年列為縣定古蹟。
每年9月份的第3個星期是古蹟日，王惠美指出，今年古蹟日「美歷彰化GO！好玩」系列活動包含文資小學堂、鹿港傳藝教育基地體驗課程，以及文資輕旅行、彰化人權旅行等。
文化局表示，「古蹟開放日」最早是法國推行，後續獲得歐洲其他國家響應，歐洲執行委員會執行「歐洲遺產日」活動在每年的9月舉行，開放境內的古蹟景點供民眾免費參觀，文化局響應「歐洲遺產日」，策劃2022年古蹟日「美歷彰化GO！好玩」，讓民眾了解古蹟、歷史建築等各類文化資產保存的重要性。
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