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村長暖心加碼！伸港偏遠蚵寮村重陽敬老金一次可領3800
彰化縣各鄉鎮市公所陸續發放重陽敬老金，伸港鄉的蚵寮村堪稱最暖心，村長自掏腰包加碼，不分老少每人加發500元，彰化縣議員賴清美說，65歲以上有縣府發的1千元，加上伸港鄉公所2千元，再加福安宮的300元，蚵寮村民又多了500元，等於長輩可一次領到3800元，全鄉最多。
伸港鄉蚵寮村位在偏遠地區，蚵寮村長薛壁鈴今年第七年加碼重陽敬老金，去年暫停發放是因為妻子過世，今年又恢復加碼500元，共有262人受惠，不分老小都有。
蚵寮村今天發放重陽敬老金，還贈送蛋糕，鄉民領到都笑呵呵，彰化縣的重陽敬老金65歲以上長者可領1千元，伸港鄉公所也優於其他鄉鎮，再提供2千元，地方信仰中心福安宮也發300元，福利已相當不錯，蚵寮村民說，村長當選這兩屆以來每人都再發500元，對於整個家戶來說就是個大紅包了。
薛壁鈴指出，蚵寮村大都是討海人，看潮汐工作，時常早出晚歸，考量家中孩童需要，10多年來村內都租遊覽車接送學動到伸仁國小上下課，一學期35萬元費用，車費每人500元，村長贊助300元、家長負擔200元，其餘由爭取地方企業贊助，希望村內的孩子受到最好的照顧。
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