中市又見民宅囤物鄰苦惱 社會局與民團將協力清理

民宅囤物無法管？台中市議員林德宇今在市政總質詢說，今年3月中區興中街大火，因大樓消防通道堆置雜物釀成6死6傷悲劇，現在大里發生類似個案，市府局處卻仍只是消極處理， 讓周遭市民慌恐不安度日。

林德宇指出，大里一棟沒有管委會、僅一處樓梯能通行的老舊4樓公寓，3樓其中一間住戶在屋內囤積大量物品，數量多到住家大門已無法關閉，還占用公寓樓梯，雖樓梯間雜物能行使公權力強制清除，但民宅內涉及私權範圍，公權力無法進入協助，同棟住戶忍受樓梯間的惡臭，二樓住戶天花板甚至滲出髒水。

民眾無力解決只能找里長、議員及公部門協助，但無法徹底解決該住戶堆積雜物的狀況，讓鄰居十分苦惱。

林德宇指出，高雄7月發生類似個案，高雄市結合衛生局、環保局、警察局及公所等相關局處共同執行清理作業，區長坐鎮指揮，環保局進民宅清理，協助囤物者就醫檢查，高雄能，台中市應該也要跨局處協調，為民眾解決問題。

環保局長陳宏益說，涉及公共安全部分，會協調跨局處強制清理。都發局長黃文彬說，要求堆積戶9月底前限期改善，未改善將連續處罰。消防局長曾進財說，會同都發局去看是否依建築法辦理，另會派分隊人員勸導住戶。

林德宇對局處回應表示不滿，認為市府未積極處理，解決民瘼。市長盧秀燕表示，中央應擬定全國通則法令，有例外的狀況就授權給地方政府，有法律只能勸導。

社會局長彭懷真表示，謝謝林德宇提供相關資訊，要改變一位60幾歲長輩的生活習慣需要多花一些時間，這部分會再請社工去訪視。另沙鹿也有類似案例，是社會局與民間慈善會合作，由民間團體進入私領域協助清理，後來甚至還整修房子，大里這案會再找民間團體協助。林德宇則大讚彭局長勇於承擔。