快訊

王室再掀波瀾？澳洲男自稱是查理三世私生子 願驗DNA證明

5好友自駕遊藤枝樂園...休旅車意外墜谷 釀1死1重傷悲劇

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化縣媽祖祈福文化節923登場 一次拜13尊媽祖來保佑

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣媽祖祈福文化節將於9月23日至25日一連三天活動登場，彰化縣長王惠美與13宮廟代表今天在爐主宫王功福海宮舉辦宣傳會。圖／彰化縣府提供
彰化縣媽祖祈福文化節將於9月23日至25日一連三天活動登場，彰化縣長王惠美與13宮廟代表今天在爐主宫王功福海宮舉辦宣傳會。圖／彰化縣府提供

彰化縣媽祖祈福文化節將於9月23日至25日一連三天活動登場，今天在今年爐主宫王功福海宮舉辦宣傳會，彰化縣長王惠美說，媽祖祈福文化節是CP值最高的，來參拜一次就有13尊媽祖共同保庇鄉親，白天有媽祖聯合繞境活動，晚間還有明華園總團、十鼓擊樂團等表演活動，非常熱鬧精彩。

今天爐主宮王功福海宮主委洪福義和鹿港台灣護聖宮、伸港福安宮、彰化南瑤宮、芬園寶藏寺、員林福寧宮、社頭枋橋頭天門宮、田中乾德宮、北斗奠安宮、埤頭合興宮、二林仁和宮、芳苑普天宮、溪湖福安宮等共13間宮廟主委代表與縣長王惠美、彰化縣議員陳一惇、吳淑娟、洪騰明、張國棟、芳苑鄉代會主席洪松林、縣政顧問林保玲等人一起宣傳今年彰化縣媽祖祈福文化節即將展開。

王惠美表示，因為疫情因素，睽違2年的媽祖祈福文化節終於今年再次舉辦，期許在後疫情時期，媽祖護佑百姓，活絡地方經濟，帶動產業發展，也盼在13尊媽祖的加持下，讓鄉親平平安安、福氣滿滿，也歡迎大家到來王功福海宮「拜媽祖、來𨑨迌、呷好料。

彰化縣媽祖祈福文化節將在9月23日上午由爐主宮廟王功福海宮集結13間宮廟車行繞境王功地區，下午4時從王功美食街步行踩街至王功福海宮，各式陣頭遊行將帶來熱鬧氣氛，晚上7時則有歌仔戲無敵小生孫翠鳳領銜的明華園戲劇總團演出《劉全進瓜》。

　　9月24日全日辦理祈安消災法會，晚上7時由走遍30多個國家，受美國葛萊美獎、獨立音樂獎、臺灣金曲獎三大提名肯定的國際級團隊「十鼓擊樂團」帶來《暮鼓朝聖》精彩表演。9月25日下午4時辦理聯合祈福典禮，晚上7時安排「媽祖祈福晚會」，邀請甜心魔王蘇宥蓉、三立超級紅人榜陳孟賢、彰化歌王陳隨意及金曲歌后朱海君等知名歌星演唱，同時有摸彩活動，獎品有50吋液晶電視、電冰箱、洗衣機等。

文化局表示，活動還包括福氣滿滿闖5關、地方特色DIY體驗、風力發電親子DIY、太牛了蚵學小達人、稜轎腳擲筊求好運、加好友大方送、趣味打響鑼、公益串聯愛綿延、廟口市集、農漁業體驗闖關活動等，讓大家來彰化體驗彰化濱海生態及在地觀光產業。

媽祖 王惠美

延伸閱讀

彰化母親之河東螺溪斥資7億整治 打造觀光亮點

許淑華來彰化選鄉長？王惠美喊錯淑華 全場歡笑

中友百貨彰化館18家在地精品將進駐 規劃引進國際名牌

彰化推復康巴士LINE官方帳號 綁定可預約訂車

相關新聞

捷運綠線延伸彰化被3度退件 彰縣府：中央可大方邀請討論

台中市政府推動捷運綠線延伸大坑、彰化，今年6月交通部審核通過報行政院審議，但9月2日政院第三度要求台中市府修正內容再報，...

彰化縣媽祖祈福文化節923登場 一次拜13尊媽祖來保佑

彰化縣媽祖祈福文化節將於9月23日至25日一連三天活動登場，今天在今年爐主宫王功福海宮舉辦宣傳會，彰化縣長王惠美說，媽祖...

中央卡藍線18月綠批造謠 盧秀燕：期待公開公平審查

台中市議會今進行第8次定期會總質詢，針對捷運藍線，綠批市府用24個月大幅變更藍線站點路線及經費，拖到去年3月才把綜合規劃...

海線雙軌要中市府幫出錢 盧秀燕：中央瞧不起海線立委？

台中市政府去年10月再提「大台中地區山海線鐵路雙軌高架化建置計畫」交通部同年12月退回，指出最大問題是鐵道局啟動談文到追...

彰化母親之河東螺溪斥資7億整治 打造觀光亮點

彰化縣政府啟動東螺溪水環境改善計畫，彰化縣長王惠美說，東螺溪是南彰化的母親之河，共橫跨九鄉鎮，彰化縣爭取到中央補助，將斥...

捷運綠線延伸大坑、彰化3度卡關 中市府盼中央公開說明

台中市政府推動捷運綠線延伸大坑、彰化，今年6月交通部審核通過報行政院審議，但9月2日政院第三度要求市府修正內容再報，全案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。