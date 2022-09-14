彰化縣媽祖祈福文化節923登場 一次拜13尊媽祖來保佑

彰化縣媽祖祈福文化節將於9月23日至25日一連三天活動登場，今天在今年爐主宫王功福海宮舉辦宣傳會，彰化縣長王惠美說，媽祖祈福文化節是CP值最高的，來參拜一次就有13尊媽祖共同保庇鄉親，白天有媽祖聯合繞境活動，晚間還有明華園總團、十鼓擊樂團等表演活動，非常熱鬧精彩。

今天爐主宮王功福海宮主委洪福義和鹿港台灣護聖宮、伸港福安宮、彰化南瑤宮、芬園寶藏寺、員林福寧宮、社頭枋橋頭天門宮、田中乾德宮、北斗奠安宮、埤頭合興宮、二林仁和宮、芳苑普天宮、溪湖福安宮等共13間宮廟主委代表與縣長王惠美、彰化縣議員陳一惇、吳淑娟、洪騰明、張國棟、芳苑鄉代會主席洪松林、縣政顧問林保玲等人一起宣傳今年彰化縣媽祖祈福文化節即將展開。

王惠美表示，因為疫情因素，睽違2年的媽祖祈福文化節終於今年再次舉辦，期許在後疫情時期，媽祖護佑百姓，活絡地方經濟，帶動產業發展，也盼在13尊媽祖的加持下，讓鄉親平平安安、福氣滿滿，也歡迎大家到來王功福海宮「拜媽祖、來𨑨迌、呷好料。

彰化縣媽祖祈福文化節將在9月23日上午由爐主宮廟王功福海宮集結13間宮廟車行繞境王功地區，下午4時從王功美食街步行踩街至王功福海宮，各式陣頭遊行將帶來熱鬧氣氛，晚上7時則有歌仔戲無敵小生孫翠鳳領銜的明華園戲劇總團演出《劉全進瓜》。

9月24日全日辦理祈安消災法會，晚上7時由走遍30多個國家，受美國葛萊美獎、獨立音樂獎、臺灣金曲獎三大提名肯定的國際級團隊「十鼓擊樂團」帶來《暮鼓朝聖》精彩表演。9月25日下午4時辦理聯合祈福典禮，晚上7時安排「媽祖祈福晚會」，邀請甜心魔王蘇宥蓉、三立超級紅人榜陳孟賢、彰化歌王陳隨意及金曲歌后朱海君等知名歌星演唱，同時有摸彩活動，獎品有50吋液晶電視、電冰箱、洗衣機等。

文化局表示，活動還包括福氣滿滿闖5關、地方特色DIY體驗、風力發電親子DIY、太牛了蚵學小達人、稜轎腳擲筊求好運、加好友大方送、趣味打響鑼、公益串聯愛綿延、廟口市集、農漁業體驗闖關活動等，讓大家來彰化體驗彰化濱海生態及在地觀光產業。