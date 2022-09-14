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捷運綠線延伸彰化被3度退件 彰縣府：中央可大方邀請討論

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
捷運綠線延伸彰化、大坑案示意圖。圖／台中市新聞局提供
捷運綠線延伸彰化、大坑案示意圖。圖／台中市新聞局提供

台中市政府推動捷運綠線延伸大坑、彰化，今年6月交通部審核通過報行政院審議，但9月2日政院第三度要求台中市府修正內容再報，全案三度叩關仍告失敗，彰化縣府工務處長林漢斌說，計畫送中央後還沒有正式開過會，都是書面審查就退件，中央大可邀約地方政府面對面討論問題所在。

年底彰化五合一選舉，無論藍綠縣長參選人，都極力爭取台中綠線延伸彰化，不過捷運綠線延伸大坑、彰化計畫，從交通部2020年7月審核通過，今年第三度送中央審查，交通部通過後今年6月轉行政院審議，卻在9月2日被退件，針對綠線延伸彰化，中央意見多是彰化延伸段應待「擬定擴大彰化市都市計畫」通過內政部審查後再提報。

對此，林漢斌表示，為了讓捷運綠線延伸彰化計畫順利進行，今年還曾拜會國發會，盼加速計畫推動。擴大彰化市都市計畫對彰化市很重要，目前也已送營建署審查，但同樣在等待中央審查的程序，兩個大案同時進行中，中央可邀約地方政府進行實質討論，捷運綠線延伸彰化的審查也可找都市計畫委員一同參與，加快腳步讓地方重大建設有所進展。

捷運 交通部

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