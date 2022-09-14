快訊

傳郭台銘被迫簽署不選2024 宣明智說話了

女兒逼問「為何要嫁給許雅鈞？」 小S錄影現場崩潰了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

海線雙軌要中市府幫出錢 盧秀燕：中央瞧不起海線立委？

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕說，山線鐵路高架化地方不用出一毛錢，但海線雙軌高架卻要地方政府出錢，是中央把海線立委吃夠夠？記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕說，山線鐵路高架化地方不用出一毛錢，但海線雙軌高架卻要地方政府出錢，是中央把海線立委吃夠夠？記者陳秋雲／攝影

台中市政府去年10月再提「大台中地區山海線鐵路雙軌高架化建置計畫」交通部同年12月退回，指出最大問題是鐵道局啟動談文到追分海線平面雙軌化計畫，希望雙方整合；另涉及經費分攤問題。台中市長盧秀燕在議會答詢說，豐原到大慶鐵路高架化，國民黨三位立委協力，不花市府一毛錢。現在海線鐵路高架，卻要地方幫中央完成，盧秀燕質疑是中央瞧不起當地立委？把當地立委吃夠夠？

台中市政府提報「大台中地區山海線鐵路雙軌高架化建置計畫」總經費714.02億元。分3項子計畫，包括山線部分是大慶至烏日高架化，全長3.7公里，經費71.43億元。海線部分大甲至追分雙軌化，大甲成功陸橋至省牧場平交道、清水海濱平交道至沙鹿安良街平交道兩路段高架化，長10.9公里、平面雙軌化長度15公里，經費344.76億元。另甲后線計畫，全長14.3公里，經費297.83億元。 

交通部指台中市政府提的計畫，內容仍須修正，主要是希望與鐵道局談文至追分間海線平面雙軌化工程兩案進行整合；另如是平面雙軌化經費由中央全部處理，但改為高架化路段的部分，由中央跟地方分攤。

市議員李榮鴻今在議會質詢提到，請中央不要再擋，盡速推動海線鐵路雙軌高架化。當地立委蔡其昌已擔任5屆委員．當到立院副院長，至今還無法建成！

市長盧秀燕說，是中央認為當地立委沒力嗎？她說，台中鐵路高架化，從豐原到大慶線，是她和江啓臣、楊瓊瓔三位委員共同爭取，全線高架，當時市府沒出一毛錢，「我們沒人當院長，只是立委」但全線高架，當時不分藍綠的台中市長任內，都不用出錢，全由中央買單。

盧秀燕說，不曉得中央現在太欺負選區的立委，瞧不起他們，她認為海線立委應該去抗議。因為一樣的立委，我們可以爭取到中央全部出經費，現在的立委去卻被中央吃夠夠。向來都是中央補助地方建設，沒聽過地方要幫中央蓋東西的。立委職責是去替地方向中央爭取經費回來建設，她認為中央是把這些立委吃夠夠！

台中市議員李榮鴻指出，海線鐵路雙軌化談了一、廿年，請中央不要再擋了。記者陳秋雲／攝影
台中市議員李榮鴻指出，海線鐵路雙軌化談了一、廿年，請中央不要再擋了。記者陳秋雲／攝影

盧秀燕 鐵路高架化 交通部 台中市

延伸閱讀

捷運「藍」線顏色不對卡關？盧秀燕神回「深綠線」也行

影／台中議會「大砲」楊正中退休宣言 永遠盯住林佳龍

暗批盧秀燕「送往迎來」 蔡總統遭批粗暴語言歧視女性

盧秀燕盼捷運藍線快點 交通部：已將審查意見送交中市府

相關新聞

海線雙軌要中市府幫出錢 盧秀燕：中央瞧不起海線立委？

台中市政府去年10月再提「大台中地區山海線鐵路雙軌高架化建置計畫」交通部同年12月退回，指出最大問題是鐵道局啟動談文到追...

捷運綠線延伸彰化被3度退件 彰縣府：中央可大方邀請討論

台中市政府推動捷運綠線延伸大坑、彰化，今年6月交通部審核通過報行政院審議，但9月2日政院第三度要求台中市府修正內容再報，...

彰化母親之河東螺溪斥資7億整治 打造觀光亮點

彰化縣政府啟動東螺溪水環境改善計畫，彰化縣長王惠美說，東螺溪是南彰化的母親之河，共橫跨九鄉鎮，彰化縣爭取到中央補助，將斥...

捷運綠線延伸大坑、彰化3度卡關 中市府盼中央公開說明

台中市政府推動捷運綠線延伸大坑、彰化，今年6月交通部審核通過報行政院審議，但9月2日政院第三度要求市府修正內容再報，全案...

台中診所醫師好有愛 10年來義診、捐188萬元助弱勢

台中市診所協會10年前與瑪利亞社會福利基金會「愛的合作」，投入愛心義診服務，6年前有30家診所會員加入「愛心零錢箱」行列...

台中爵士音樂節重返市民廣場 不開放飲食不設美食攤

台中爵士音樂節因疫情沈寂兩年，今年10月15日至10月23日重返市民廣場，文化局招募72間友好店家，配合台中購物節推出「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。