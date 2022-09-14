海線雙軌要中市府幫出錢 盧秀燕：中央瞧不起海線立委？

台中市政府去年10月再提「大台中地區山海線鐵路雙軌高架化建置計畫」交通部同年12月退回，指出最大問題是鐵道局啟動談文到追分海線平面雙軌化計畫，希望雙方整合；另涉及經費分攤問題。台中市長盧秀燕在議會答詢說，豐原到大慶鐵路高架化，國民黨三位立委協力，不花市府一毛錢。現在海線鐵路高架，卻要地方幫中央完成，盧秀燕質疑是中央瞧不起當地立委？把當地立委吃夠夠？

台中市政府提報「大台中地區山海線鐵路雙軌高架化建置計畫」總經費714.02億元。分3項子計畫，包括山線部分是大慶至烏日高架化，全長3.7公里，經費71.43億元。海線部分大甲至追分雙軌化，大甲成功陸橋至省牧場平交道、清水海濱平交道至沙鹿安良街平交道兩路段高架化，長10.9公里、平面雙軌化長度15公里，經費344.76億元。另甲后線計畫，全長14.3公里，經費297.83億元。

交通部指台中市政府提的計畫，內容仍須修正，主要是希望與鐵道局談文至追分間海線平面雙軌化工程兩案進行整合；另如是平面雙軌化經費由中央全部處理，但改為高架化路段的部分，由中央跟地方分攤。

市議員李榮鴻今在議會質詢提到，請中央不要再擋，盡速推動海線鐵路雙軌高架化。當地立委蔡其昌已擔任5屆委員．當到立院副院長，至今還無法建成！

市長盧秀燕說，是中央認為當地立委沒力嗎？她說，台中鐵路高架化，從豐原到大慶線，是她和江啓臣、楊瓊瓔三位委員共同爭取，全線高架，當時市府沒出一毛錢，「我們沒人當院長，只是立委」但全線高架，當時不分藍綠的台中市長任內，都不用出錢，全由中央買單。