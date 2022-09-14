彰化母親之河東螺溪斥資7億整治 打造觀光亮點

彰化縣政府啟動東螺溪水環境改善計畫，彰化縣長王惠美說，東螺溪是南彰化的母親之河，共橫跨九鄉鎮，彰化縣爭取到中央補助，將斥資7.65億元活化東螺溪沿線，解決東螺溪水源不足、廢水處理問題，並結合自行車道、野鳥新樂園等規畫，為東螺溪注入觀光活水，打造更好的優質環境。

王惠美說，她擔任立委時，即曾來東螺溪旁欒樹綠色隧道參加活動，躺在地上的感覺真舒服，那一年的東螺溪讓她很驚豔，没想到彰化縣內竟有這麼好的自然環境，東螺溪成為她非常想要改造的區域，所以在她擔任縣長後，第一年即向經濟部水利署爭取水環境建設，但因東螺溪水質嚴重不良而被駁回，所以縣府就與縣內養豬協會、環保局等單位協調努力、及沿線5位鄉鎮長的共同協助改善後，再次向中央爭取，終於有所成果。

王惠美說，感謝立委謝衣鳯的協助在第一階段先爭取900萬規畫調查，也發現該區域野鳥的數量原本有約二千隻，經過這二、三年的努力，鳥類數量已增加到四千隻，但因東螺溪上游水源不夠豐沛，加上沿岸畜養糞尿水排放，導致東螺溪臭氣沖天，也影響觀光休閒發展。

在縣府與立委謝衣鳯、彰化議長謝典林支持努力下，王惠美說，彰化縣爭取到全國前瞻計畫水環境經費核准六大改善方案，核定經費高達7.65億元，其中6.27億元由中央補助，縣府配合款1.38億元，由於以往都是分段整治，雖有東螺溪木棉花季、東螺溪戀戀欒樹節、東螺溪廟宇文化走讀等活動，但總是欠缺整體性規畫，希望未來透過全線整治後，將會成為彰化觀光休閒新亮點。

王惠美說，城市內有溪流，其生態氣氛就會不一樣，像「鹿港溪風華再現計畫」整治完成後，也造就鹿港古城不一樣的活力，未來繼東螺溪後，還會再整治二林溪，希望會讓整體水環境更優質。

經濟部水利署第四河川局長李友平說，這次東螺溪在前瞻計畫畫經濟部「全國水環境改善計畫」第六批次水環境改善案18餘億元經費預算中，彰化獲得的補助款占了三分之一額度，分配到全國最多的經費會與縣府團隊、湖埔社區大學等單位一起努力，一起把東螺溪改造成一條生態景觀文化渠道，和國際接軌。

縣府水利資源處長馬英傑表示，此次東螺溪水環境改善計畫共分六個分項計畫包括「東螺溪水體活化及加強灌溉管理計畫」、「畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心」、「溪湖水綠廊道環境改善工程-水綠環境及廊道空間改善」、「北斗渡船頭水文化綠廊環境營造計畫」及「埤頭木棉花道河畔環境改善計畫」等。