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捷運綠線延伸大坑、彰化3度卡關 中市府盼中央公開說明

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市政府交通局長葉昭甫指出，捷運綠線延伸彰化、大坑案三度卡關，盼中央說清楚具體原因。記者陳秋雲／攝影
台中市政府交通局長葉昭甫指出，捷運綠線延伸彰化、大坑案三度卡關，盼中央說清楚具體原因。記者陳秋雲／攝影

台中市政府推動捷運綠線延伸大坑、彰化，今年6月交通部審核通過報行政院審議，但9月2日政院第三度要求市府修正內容再報，全案三度叩關仍告失敗。中央質疑的內容差不多，推動的必要性、預估運量合理性。市府呼籲中央公開說明為何堅不進入實質審查的理由，盼「勿因意識型態凌駕專業」影響地方重大建設發展。

捷運綠線延伸計畫可分為延伸大坑及延伸彰化兩部分，全長9.08公里，總經費約286.83億元，列為前瞻軌道建設計畫之一，中央已編列特別預算，市府也編列配合款，可行性研究核定後即可啟動綜合規劃作業。

交通局長葉昭甫說，捷運綠線延伸大坑、彰化計畫，從交通部2020年7月審核通過，第一度同年10月轉行政院，去年4月才收到行政院書面；第二度根據中央意見補充，去年5月再報中央，9月第二次陳報行政院，政院同年12月再退件；今年3月第三度送中央審查，交通部通過後在6月轉行政院審議，9月2日再退件。

市府指出，中央意見多是：彰化延伸段應待「擬定擴大彰化市都市計畫」通過內政部審查後再提報；大坑延伸段北側人口稀少、綠線通車後運量不符預期，運量過於樂觀。捷運綠線延伸案從2020年7月交通部審查通過後，大部分時間都在等待中央的審查程序，報告書經費須配合年期重新調整。

地方政府獲悉捷運綠線延伸大坑、彰化計畫三度遭中央卡關，大聲疾呼，要求中央應出面向市民具體說清楚、講明白，也呼籲國發會應發揮整合及協助的角色，支持政府加速前瞻基礎建設，不要因意識型態阻礙地方發展。

捷運綠線延伸彰化、大坑案示意圖。圖／台中市新聞局提供
捷運綠線延伸彰化、大坑案示意圖。圖／台中市新聞局提供

彰化 行政院 捷運

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