台中診所醫師好有愛！10年來義診、捐188萬元助弱勢

台中市診所協會10年前與瑪利亞社會福利基金會「愛的合作」，投入愛心義診服務，6年前有30家診所會員加入「愛心零錢箱」行列，至今共募集188萬1558元，瑪利亞基金會主任劉純晶今頒發台中市診所協會「愛的合作」十周年感謝狀，並盼更多人共襄盛舉，幫忙更多弱勢族群。

由小兒科醫師莊宏達醫師創辦的瑪利亞基金會，34年來照顧無數重度身障兒，並致力於身心障礙者復健、教育及庇護就業服務。

台中市診所協會理事長曾崇芳說，台中市診所協會創立27年，與瑪利亞社會福利基金會的機緣自十年前由時任理事長吳三源帶領參訪瑪利亞基金會，在拜訪中，得知其會急需醫師至旗下愛心家園及霧峰教養家園義診，當時熱情響應愛心義診的醫師包括現任台中市衛生局長曾梓展、醫師劉益誠、黃家昌、陳寶全及許朝淵等人，這份愛延續至今十年。

曾崇芳指出，他在2017年擔任台中市診所協會公關及福利委員會主委發起「愛的合作」，招募台中市診所協會會員30家診所，將愛心零錢箱放置診所及合作藥局，邀請診所醫師、同仁及民眾愛心零錢捐，幫助瑪利亞基金會一起照顧身心障礙者。這項善舉至今共募集188萬1558元，是一個不容小覷愛的成果。