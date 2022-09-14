黃秀芳端出農業政見 打造彰化L型生機農業廊道

民進黨彰化縣長參選人黃秀芳今天開記者會公布農業政見；黃秀芳說，溪州公園未來可轉型成為亞太花都中心，配合田尾公路花園及彰南智慧農業園區，成為L型生機農業廊道。

黃秀芳在農業委員會主任委員陳吉仲、黃秀芳競選總部總幹事邱建富等人陪同下，上午在競選總部開記者會公布農業政策。

黃秀芳說，彰化溪州鄉的溪州公園1年只辦12天活動太可惜；她主張，溪州公園可轉型成為亞太花都中心，1年4季展售花材，同時延伸田尾公路花園，開闢成為串連特色民宿、餐廳與花店的花城綠徑。

黃秀芳也主張增加田尾花卉批發市場的冷鏈設備，進軍國際花卉市場，另外成立彰南智慧農業園區，致力於新品種花卉與智慧農業技術研發與技轉。

黃秀芳說，位在彰化大村鄉的彰化農改場、田尾公路花園綠徑、彰南智慧農業園區以及亞太花都中心，剛好可以連成L型圖案，成為L型生機農業廊道，將點的經營串聯為面的集體對外行銷，為彰化農業注入新活力。

針對黃秀芳陣營推出農業政策，國民黨彰化縣長參選人王惠美陣營回應指出，彰化縣是農業與畜牧大縣，過去4年來積極輔導農、漁、畜牧業轉型智慧化生產，升級自動化設備，推動綠色農牧循環經濟，未來縣府仍將積極協助青農，從生產到行銷，提供一條龍式協助，發展智慧農業，打造休閒樂活農村。