「小七」也可找工作 南投縣政府在統一超商徵才

南投縣政府與統一超商合作，在南投市營北里7-ELEVEN合立門市辦理聯合招募，現場民眾反應熱烈。針對銀髮求職者，統一超商也舉辦「不老店長職場體驗活動」，讓中高齡者重新適應職場環境，共創勞動力新價值。

南投縣社會及勞動處表示，這是首度與統一超商合作，在便利商店門市徵才，透過超商便利、親近的特性，鼓勵銀髮族重新接觸職場。 統一超商也以真誠、創新、共享理念，協同南投縣銀髮人才服務據點辦理聯合招募活動，為中高齡及高齡民眾提供銀髮友善的職缺，讓銀髮族可以樂齡工作。

統一超商是在地首家透過執行「樂齡專案」，從實際任用發現中高齡員工的潛能，並針對中高齡朋友提供合宜職務。統一超商透過實作，將中高齡就業保障視為永續發展的一部分，並且逐年將資訊公開在統一超商永續發展官網，成為友善中高齡就業標竿企業。

南投縣政府銀髮人才服務據點自成立以來，致力於開發銀髮友善職缺以及辦理聯合徵才活動、青銀合作，未來還有職務再設計、就業促進及職場參訪、技藝傳承工作坊及青銀共學交流會等服務。歡迎有就業需求的求職者洽詢，地點：南投縣南投市復興路98-3號，電話049-2245580。