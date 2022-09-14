立法院民主時刻館配合古蹟日 17日來坐省議會議長大位

想坐省議會議長大位嗎？立法院民主時刻館配合文化部全國古蹟日活動，17日首度開放有至少40年以上歷史的省議會議長席供民眾試坐。但工作人員慎重的說，這張椅子已經絕版，請民眾坐時動作宜輕，小心使用。

立法院兩年前開始活化舊省議會所在的民主議政園區，並基於開放國會、民主紮根理念，把議事廳變身民主時刻館，除了開放議事堂供旅客參觀，也利用議事堂建置「民主劇場」。

立法院中南部服務中心說，議事堂的議長席，因設有用於表決、紀錄議員出席狀況的設備，以往考量為維護設備，皆拉上遊客止步的紅線，此次為配合全國古蹟日，將首度開放，並僅有一天，歡迎民眾在工作人員的陪同下登上議長席。

工作人員說，民主時刻館還有許多值得一遊之處，像是在館內設置真實的投票匭、圈選處，並設計「最佳展場」的選票，歡迎家長帶孩童一起來體驗投票、認識民主。完成票選「最佳展場」的旅客，可領取限量鎖匙圈紀念品1份，送完為止。