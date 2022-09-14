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921地震23周年 南投紙教堂17日點亮「希望之燈」

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投桃米生態村的祈福鐘，後方為紙教堂。 圖／新故鄉文教基金會提供
南投桃米生態村的祈福鐘，後方為紙教堂。 圖／新故鄉文教基金會提供

南投埔里桃米紙教堂在921地震後從日本阪神來台，成為地方重建的重要基地；921地震屆滿20周年之際，日方將為撫慰受難者而設的「希望之燈」火苗交給紙教堂，但因疫延宕未能正式點燈；如今將屆滿23周年，紙教堂將在17日點亮「希望之燈」，並於「流」藝廊舉辦「走過23創生展」，活動展期至25日止。

新故鄉文教基金會指出，1995年1月17日阪神大地震，當地建造一座紙管教堂做為暫時禮拜的聚會所，4年後921地震重創南投，日本將這座紙教堂空運來台，沿續它震災後撫慰人心的使命，串連起台日情誼，也成了埔里地方重建重要基地。

新故鄉基金會回顧23年前921地震後，該會在政府、NGO及社會各界跨域合作下，成功以生態保育結合生態旅遊，讓桃米社區從埔里鎮最貧窮的社區，轉化成兼具生活、生態與產業發展的社區，成為國內最具指標性的休閒農業區。

如今921地震將屆滿23周年，新故鄉文教基金會將舉辦「紙教堂希望之燈」點燈活動，該會表示，2019年也就是921地震20周年之際，日本阪神將為撫慰受難者而設的「1・17希望之燈」的火苗分燈給紙教堂，盼分享光明持續照亮地方。

未料受疫情影響，紙教堂921紀念音樂會連年停辦，也遲未能舉辦儀式正式讓「希望之燈」在台點亮，時至如今疫況趨穩，今年將在9月17日舉辦「紙教堂希望之燈」點燈活動，當天下午3時半至晚上將有樂團及合唱團輪番演出。

新故鄉基金會表示，日本希望之燈火苗將引燃台版希望之燈，台版希望之燈是由竹編藝術家蘇素任，她將羽化成蝶的概念，以竹的雅致與堅韌所創作；「流」藝廊則有「走過23創生展」，呈現15個單位走過災難的創生故事，展至25日止。

教堂 地震 日本

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