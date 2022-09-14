開車隨手亂丟垃圾 中市1個月查獲80件開罰11萬

亂丟垃圾，當心被盯上。台中市環保局運用移動式攝影機科技執法，針對國道、台74號下匝道或沿線高架橋下方以及轄內重要道路等易遭亂丟垃圾處裝設80支監視器，各區清潔隊透過監視器以車追人，1個月取締80件亂丟垃圾案件，罰款達11萬7600元。環保局長陳宏益呼籲民眾勿心存僥倖、亂丟垃圾。

環保局過去已針對偏僻空地的髒亂點裝設360支攝影機，以科技執法揪出亂丟垃圾者，今年7月底在國道、台74號快速道路下匝道或重要道路等熱點裝設80支移動式監視器，截至8月31日已取締80件亂丟垃圾案件，其中大雅區一處垃圾收運點占了15件，太平區一處垃圾收運點取締15件，台74號潭子段下匝道分隔島附近揪出10件。

環保局表示，台74號潭子段下匝道分隔島附近，許多用路人貪圖方便，上、下匝道停等紅燈時喝飲料、嚼檳榔、吃東西，隨手搖下車窗就往一旁亂丟垃圾，車多交通尖峰時刻更為嚴重，中央分隔島垃圾不僅影響市容觀瞻，往來車流量大，也讓清潔人員作業風險高。

此外，也有部分垃圾收運點，民眾因貪圖方便，在垃圾車未到達時，即將垃圾暫置地面，造成環境髒亂，轄區清潔隊也會透過監視器揪出不法。監視器拍到有亂丟垃圾、吐痰、檳榔渣、菸蒂等行為，將依違反廢棄物清理法開罰1200元至6000元。