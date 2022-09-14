大甲警分局績優民防義警52人獲表揚 11人服務20年以上

台中市警局大甲分局昨下午舉行「台中市111年度推動警勤工作及績優民防、義警人員表揚大會」，接受表揚資深及績優人員共52人海墘民防分隊分隊長顏昌等9人，和大甲義警分隊副小隊長黃春勝等2人，服務都滿20年以上，在場獲肯定與感謝。

大甲分局轄區民防、義警協勤民力合計有497人，接受表揚資深及績優人員共52人，其中海墘民防分隊分隊長顏昌等9員及大甲義警分隊副小隊長黃春勝等2員，服務都滿20年以上，對地區治安貢獻多。

台中市政府指派同為警察出身，更是大甲區太白里出生的中市副市長陳子敬代表市長頒獎，並和各受獎人拍照留念，警方表示，

為落實緝毒、打詐及掃黑等三大治安工作主軸，警局陸續執行警政署規畫「安居專案」、「斬手行動」等專案行動，掃除毒品及詐欺犯罪工作，成效均獲得佳績。為讓市民對治安改善更有感。