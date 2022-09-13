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影／台中議會「大砲」楊正中退休宣言 永遠盯住林佳龍

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市市議員楊正中（右）退休前最後一次市政總質詢，與議員李中說，林佳龍，兩中一串永遠盯著你！記者陳秋雲／攝影
台中市市議員楊正中（右）退休前最後一次市政總質詢，與議員李中說，林佳龍，兩中一串永遠盯著你！記者陳秋雲／攝影

台中市議會國民議員楊正中宣布退休，今天是最後一次個人總質詢，楊擅長把關預算，聲音宏亮，被封為「議會大砲」、「質詢最民進黨的國民黨」，他說，唯一感謝前市長林佳龍，市政破口多，讓他大有發揮，還被林佳龍團體把議員李中與楊正中戲稱「兩中一串」盯市政夠犀利。

楊正中在最後一次總質詢，26年民代生涯，經歷前市長張溫鷹、胡志強、林佳龍與現任市長盧秀燕。他稱讚張溫鷹是認真的市長、胡志強有國際前瞻大格局，指盧秀燕做對的事、肯傾聽。

楊正中唯獨對前市長林佳龍再次發揮「大砲」性格，批林廢BRT、花博亂花錢、海水採礦可笑，還給每戶市民留下一個無用的廚餘桶。不過他說要好好好好感謝林佳龍，讓國民黨議員大大發揮，尤其讓市議會的「兩中一串」走紅，即國民黨議員李中、楊正中，在市府時代讓林佳龍團隊很燒腦。

楊正中針對林佳龍的質詢有不少金句，酸林佳龍「朕，說了算！」「說謊說久了，自己也相信」「不信公義喚不回，不信真理盡成灰」。即使在前市長胡志強任內，他的強力質詢，也讓胡團隊給了一個封號「最像民進黨的國民黨」在他的字典中，所用的資料，民進黨也跟進。

楊正中語重心長表示，市長盧秀燕有誠信、有執行力，但花了不少時間，一一收拾整理前朝的爛攤子，還被有心人捏造「沒建設、市政空轉」他舉例，光是水湳經貿園區的會展中心、綠美圖、電影中心都是按部就班即將完工的重大建設。

另楊正中擅長監督預算，他說盧市府的財政，從接任時可舉債空間只剩88億，到現在可舉債199億。這兩年難能可貴還有節餘，台中審計處就說盧市府開源節流已見成效。

楊正中結束質詢時，盧秀燕與市府團隊起立鼓掌。盧說，楊正中一路走來，認真監督市政，潔身自愛，令人尊重，給予最高的敬意。

林佳龍 議員 盧秀燕

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