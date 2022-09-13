南投縣體育場跑道積水 縣府：20分鐘內排水符合標準

南投縣立體育場跑道整修最近完工開放使用，縣議員參選人沈夙崢說，體育場工程進度延宕，今天早上大雨，跑道還積水，質疑工程品質有問題。南投縣建設處表示，體育場因配合田徑協會賽道標準重新修整，加上6月大雨才影響進度，但跑道排水符合國際田徑聯合會標準，達到民眾運動和賽事需求目標。

沈夙崢說，南投運動建設不足，縣立體育場是最重要的運動空間，但今年1月體育場封閉，重新鋪設PU跑道，縣府原本公告5月中完工，卻拖到9月才完成，而剛啟用沒多久，今天早上下雨，跑道又淹水，外面連鎖磚步道更出現大小不一的水窪。

沈夙崢表示，若因為外在因素延宕施工進度，縣政府必須掌握狀況，廠商也需要提出相關說明與佐證，對鄉親有所交代。

南投縣建設處營繕工程科長張力文說，縣立體育場1月4日封閉施工，3月28日中華民國田徑協會場勘，認為體育場原有場地規畫不符合正式賽事標準，應採最新國家級標準田徑場地認證。建設處立刻辦理變更設計，將弧形水溝內縮0.61公尺，5月6日提送修正預算書圖，5月12日協商會議，由教育處確認內容及協助籌財源，加速施工。

不過，6月21日復工後，剛好遇到連續性午後降雨，因PU跑道施工面須完全乾燥才能施工，連續大雨導致工程進度受影響，在廠商加派工班趕工下，在8月28日完工，田徑協會8月底完成檢測，9月8日部分驗收合格，開放民眾使用。