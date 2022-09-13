彰化中央聯合里辦公處原地新建啟用 再推社區活動中心

彰化市土地寸土寸金，社區村里想要有自己的活動中心或辦公室相當困難，位於市區核心商業區域內的中央聯合里辦公處因年久失修有安全之虞，彰化市公所今年籌措1200萬元的工程經費將「老家新蓋」，今天舉辦啟用典禮，公所也宣布，將利用辦公室旁約70多坪的土地，進一步推動中央聯合里社區活動中心興建案。

中央聯合里辦公處目前提供萬壽里、中央里、富貴里、民權里、長樂里、大同里、永生里等7個里里民共同使用的洽公辦公場所，因該處為日式舊有建築，被白蟻所啃蝕，久失修且嚴重破損、漏水，經多次修補後房屋現況仍破舊不堪，急需整建。

彰化市長林世賢說，中央聯合里辦公室興建工程歷經多年能夠順利完成，是縣市再度合作的成功案例，因該處所的部分產權為彰化縣政府與國有財產局所有，7里里長共同向市公所及彰化縣政府爭取，並由市公所向縣政府申請土地撥用，費用約2千多萬元，並花小額經費向國有財產局購得，最後終於取得土地所有權，隨後開始規劃設計，再歷經多次的修改，去年才完成工程招標。

新建辦公室總樓層為4樓的建築，分別有動態及靜態的使用空間，一樓設置停車場、二樓設置聯合里辦公室、三樓及四樓則提供里民活動休閒、閱覽、學習等多功能使用，除可藉以提供作為里民的健康生活環境外，更作為政府機關與里民連絡、溝通及服務的場所。

市公所指出，該舊有辦公室早期為彰化市公所舊有當鋪，前身為「彰化市立公營當舖」，後約於1989年，內政部為免與民爭利，撤除全省公營當鋪，至此公營當鋪走入歷史，如今就地活化使用。