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中科加持！台中龍井房價1坪暴漲10萬 躍居全台第2高

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
中部科學園區去年營收達1兆352.32億元，成為「兆元園區」。圖／中科管理局提供
中部科學園區去年營收達1兆352.32億元，成為「兆元園區」。圖／中科管理局提供

台灣房屋根據實價登錄資料，比較全台各鄉鎮市區今年上半年與去年下半年預售屋漲幅，其中台中市龍井1坪漲10.1萬元，漲幅46%，躍居全台第二高，北屯以37.6%、烏日30.1%分奪全台第五名、第八名，這3區有中部科學園區加持，顯示科學園區已成為區域房市的護國神山，讓這3區躍居預售房市熱區。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐說，全台之冠新竹縣新埔鎮漲幅46.3%、第三名新竹縣竹東鎮價揚43.8%，都是竹科概念區。科學園區挾帶「三多」紅利，第一，就業買盤多，創造豐厚剛性需求；第二，居民收入多，產業待遇佳，強化購買力；第三，公建規劃多，注入強勁成長動能。

中部科學園區成立19年，引進235家高科技廠商、計畫投資額達2兆4000億元、創造逾5萬3400人就業，去年營收達1兆352.32億元，成為「兆元園區」，帶動中部產業升級與經濟發展。

台灣房屋根據實價登錄資料發現，龍井區預售屋平均單價從去年下半年的22萬元，今年上半年飆升到32.1萬元，漲幅達46%；北屯區從33.8萬元飆升到46.5萬元，漲幅達37.6%；烏日區從27.8萬元飆升到36.2萬元，漲幅達30.1%。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中說，實價登錄2.0上路後，預售屋交易改為每戶簽約30日內即時登錄，交易揭露縮短到2、3個月，也因此若新案先申報高價戶別，民眾就易忽略全案平均行情，進而產生追高心理推升房價

陳定中以龍井為例指出，今年揭露的交易以中科附近的東海藝術街商圈為大宗，且逾1/3集中於要價3、4字頭的高價個案「國聚之璟」，建議民眾查詢時，多留意物件的分布，以正確判讀房市資訊。

張旭嵐提醒，預售屋的漲聲響亮，讓政府將其視為這波打炒房的主要對象，尤其是平均地權條例的修法，研擬限制預售屋換約，法案若通過，將影響預售屋的轉手性；且房地合一2.0針對預售屋完工前後的重稅期重新計算，使得未來轉售、換屋都缺乏靈活性，因此購屋者出手前應評估個人資金需求，並考量中長期資產布局的彈性。

中部科學園區去年營收達1兆352.32億元，成為「兆元園區」。圖／中科管理局提供
中部科學園區去年營收達1兆352.32億元，成為「兆元園區」。圖／中科管理局提供

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