影／水湳轉運中心做半套？ 盧秀燕：通過捷運藍線最務實

台中市水湳轉運中心日前動工，站體設計預留未來銜接國道的聯絡道，市議員林祈烽說，轉運中心完工後，高架的國道聯絡道沒有同步完成，中清交流道和台灣大道交流道將會因大量的大型車出現嚴重塞車，水湳轉運中心可能變成客運進不來也出不去的「黃金停車場」

林祈烽、施志昌質疑，前兩任市長任內規劃8處轉運中心，市長盧秀燕上任只剩台中、水湳、豐原和烏日4處，前市府規劃的西屯朝馬和海線的大甲轉運中心，市長到底還要不要蓋？市府一再強調要用水湳轉運中心取代朝馬，取代得了嗎?

林祈烽說，水湳轉運中心動工，如果水湳轉運中心沒與國道一號高架連接，2026年完工後，國道客運都從中清交流道進出平面道路，車流勢必回堵到市區、回堵國道一號台灣大道交流道，交通局應預見這是多麼嚴重的事！

台中市長盧秀燕說，水湳轉運中心會隨時檢討，聽取運輸業者的意見，如果現在就要有確定的答覆很簡單，到時卻做不出來，甚至根本不符需求。盧秀燕說，中捷藍線一直卡住，做朝馬轉運中心可以發揮最大功能嗎？還不如趕快務實請中央審查藍線計畫。林祈烽說，市府不送變更計畫，怎麼審？盧秀燕說：送了！18個月都卡在中央。林祈烽回嗆市府其他建設沒有中央預算嗎？

交通局長葉昭甫說，水湳轉運中心均預留與國道、捷運及人行立體通廊的銜接空間，另涉及跨74號快速道路是公路總局的權管範圍，不是地方政府想做就能完成，交通局會加強會與相關單位協調。

林祈烽追問，交通局有和公路總局及高公局開過幾次協調會？要怎麼解決問題？未來土地徵收和興建費用需花多少錢？動線要怎麼走、距離有多遠？市府是否都沒有前期規劃，他說，水湳轉運中心的動工只是做半套而已！

葉昭甫說，相關銜接空間都要再與各單位討論，但轉運中心的興建速度比較快，所以有預留界面讓時機成熟後可以銜接上；中清交流道的問題，市府與高公局討論已久，國道一接台74的工程，就是在解決交通道塞車的問題。

針對朝馬轉運中心興建問題，市長盧秀燕說，若沒有開工，劃20個轉運中心也沒用，第一階段她有辦法做4個，未來的階段議員就不用擔心了；水湳和朝馬距離很近，水湳轉運中心蓋下去，客運業者搞不好統統跑到水湳去，不想待在朝馬，所以現在無法給具體答覆，隨著時空不一樣，都會納入考慮。