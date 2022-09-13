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防疫第一線壓力大 中榮埔里分院醫護玩苔蘚紓壓
新冠肺炎疫情爆發，改變人們的工作及生活狀態，也帶來心理上的影響，對始終站在第一線的醫護更造成不小壓力，台中榮總埔里分院健康促進小組為此針對院內員工精神健康，安排苔蘚組盆課程，透過DIY手作助其紓壓，盼創造幸福職場。
台中榮總埔里分院指出，根據美國相關數據指出，因疫情出現的心理健康問題比例高達8成，在職場中，每4個員工可能有3人存在隱形心理健康問題，對始終站在防疫第一線的醫護人員也是如此，可能更高更需適時紓解壓力。
院方今年為此「健康醫院推動慢性病預防管理及健康促進整合計畫」，了解院內員工身、心、靈健康議題，聘請創意盆栽景觀專業講師謝資景，透過苔蘚微景觀手作教學，動手玩苔蘚植物紓壓，同時學習時下流行的苔蘚植物新知。
台中榮總埔里分院表示，苔蘚植物門物種豐沛，廣布世界各地，從極地到熱帶均可見尤其在潮濕的環境中最為繁茂，能成為植物苗床，也有助土壤化育，更可用於農業、園藝業，甚至曬乾轉換成燃料能源，對人類有重要的經濟價值。
而透過苔蘚微景觀手作教學，讓醫護人員揉捏、安排自己想要的苔蘚微景觀，從中達到紓壓效果，課程結束後，還能將成果放置在視線可及之處，生機盎然的綠色元素也有助於改善室內或辦公空間的壓力感。
台中榮總埔里分院表示，近年積極推動健康促進，透過健康飲食、休息放鬆、紓解壓力、創造新的運動方式等協助員工自我關愛，就是希望保障職場員工精神健康，也能同時提高工作效率和滿足感，持續創造幸福職場，快樂工作活出健康。
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