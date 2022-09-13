「鬼屋」華麗轉身 員林長照社福大樓今上梁

度過原物料飛漲和缺工的雙重考驗，彰化縣員林市衛生所暨長照社福大樓新建工程今天上梁，衛福部長照司和縣政府都感謝「地主」員林市公所提供市價近4億元土地支持長照社福，員林市長游振雄隨後宣布重陽敬老禮金加碼一倍，拜託市民代表會下個會期通過，明年員林長者重陽禮金每位1千元。

彰化縣衛生局追蹤長照社福大樓新建工程進度，北斗、大城、竹塘3鄉鎮的長照社福大樓也在本月底上大梁，二林和線西2鄉鎮可望今年底落成啟用，彰化縣只剩永靖和埔鹽2鄉沒土地興建整合型長照大樓，縣政府和衛生局已申請10案「一國中學區一日照」新建計畫，都通過中央初審。

員林市衛生所暨長照社福大樓發包時每坪造價10萬元，現在15萬，興建過程中又缺工嚴重，縣政府和衛生局提心吊膽可能停工，今天能舉行上梁儀式，全體歡喜。儀式遵照傳統禮儀，縣長王惠美率縣政府相關局處主管、員林市公所團隊，立法委員陳素月、民進黨縣長參選人黃秀芳到場隨同參拜，王惠美和全體人員祈求工程平安圓滿，如期順利完工。

衛福部長照司長祝健芳表示，「前瞻基礎建設-整建長照衛福據點」一至四期計畫預算95億元，彰化縣在縣政府和衛生局合力爭取之下，獲核定補助14.5億元，占了計畫經費約15%，目前全台長照衛福據點興建進度平均67%，彰化縣78%，執行績效卓著。

立法委員陳素月、民進黨縣長參選人黃秀芳讚揚總統蔡英文，就職後逐年提高長照預算，從30多億元增至620億，比前總統馬英九執行時期多了20倍。黃秀芳表示，前瞻計畫預算審查時，經歷「丟水球、麵粉」，能有今天的成果，她的感受格外深刻，彰化縣將進入高齡化社會又少子化，很需要長照衛福大樓這樣的建設，她會繼續推動以造福縣民。

依國際定義，65歲以上人口占總人口比率達7%稱為「高齡化社會」，達14%稱為「高齡社會」，彰化縣65歲人口占總人口比率16.65%，高於全國平均值16.07%，因此縣長王惠美表示，她擔任立法委員時到三義里，被帶到這裡察看環境，地方一致希望善用這片土地造福長少，拆除傳說中的「鬼屋（彰化縣立員林醫院）」，她很感謝市公所和市代會全力支持，促成興建員林市衛生所暨長照衛福大樓。