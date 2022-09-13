捷運藍線1年半未審查 盧秀燕：不要卡台中280萬人建設

振興疫後經濟不能等，台中市議員黃馨慧今質詢，西屯區市政路延伸工程歷經前朝4年延宕，目前用地取得已跨過開工門檻，應盡早開工。建設局回應，市政路第1標9月28日開工，預計2024年完工。第2標已取得土地面積約8成5。市長盧秀燕表示，執政做的都是本分，市政路被卡，原因不清楚，還好市民力挺，中央終於同意市府開工。

議員黃馨慧說，民進黨台中市長候選人蔡其昌的政見「捷運藍線4年內動工」，但據了解，台中捷運藍線環評7日已經中央審議通過，環評通過後，只要中央盡速核定藍線，市府可立即開工，完工後可串連台中捷運綠線、台鐵，渴望紓解台灣大道壅塞問題。

市長盧秀燕說，地方政府送捷運計畫，竟然18個月、一年半未被審查，為什麼？所以，不要耽誤台中建設，也不要卡台中市民。台中市民繳稅給中央一年1700億，在全國名列全茅，有資格公平分配到資源，「不要因卡個人而卡台中市280萬人」、「我想市民的眼睛都是雪亮的」

黃馨慧接著說，西屯區市政路延伸工程為地方重大交通建設，可以分散台灣大道及週邊道路車流量，降低用路人塞車現況、縮短進入市區交通時間，一舉數得。未來市政路延伸至工業區，對於台中工業區上下尖峰車潮有實質性助益與便利性。

黃馨慧指出，市府秉持「開不了工、要開工」，市政路延伸案分二標分段執行，第一標即工業區一路至安和路，用地在2020年就已全數取得，為了地方繁榮、促進民生需求，應盡早開工，以期先紓 緩朝馬路及周邊道路壅塞問題。

2020年中央以防疫為由，取消「小三通」如今各國紛紛開放邊境，以期復甦觀光產業，振興民生經濟。反觀中央，防疫朝向「與病毒共存」原則，疫後國旅補助成效也不如預期。