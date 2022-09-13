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出遊去！台中888號公車站牌設置完畢 預計10月正式上路

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
「888豐原轉運中心-后里泰安車站」，今天上午在后里動物之家、花田綠廊（環保公園）及后里游泳池立牌完成。圖／中市議員陳清龍提供
「888豐原轉運中心-后里泰安車站」，今天上午在后里動物之家、花田綠廊（環保公園）及后里游泳池立牌完成。圖／中市議員陳清龍提供

觀光景點為主的公車「888豐原轉運中心-后里泰安車站」，今天上午在台中后里動物之家、花田綠廊（環保公園）及后里游泳池立牌完成，預計10月可正式上路。

台中市議員陳清龍表示，從縣市合併後，為避免原縣區豐后的邊緣化，他努力推動把豐原打造成水岸花都，把后里轉型為旅遊之城，爭取開闢豐原、后里以觀光路線為主的公車是重要的第一步，後續將以轉換為台灣好行觀光巴士為目標，讓公共運輸交通帶動后里豐原的觀光發展。

陳清龍曾在議會提案，請中市交通局研議新闢由豐原轉運中心出發，繞行豐原媽祖廟（廟東夜市）、水岸花都 葫蘆墩公園、東豐自行車綠廊、后里五星級動物之家、環保公園、后里馬場、花博森林公園、麗寶樂園、舊泰安車站等觀光景點的公車，吸引更多自由行或背包客等遊客，透過豐原轉運中心，暢遊豐原后里，帶動二地的觀光發展，他說在努力爭取下，觀光公車站牌在今天設置完成後，可望10月上路。

陳清龍表示，888路觀光公車，預計下個月上路前，多個觀光公車停靠景點站，他已提前爭取完成設置YouBike站點，可讓民眾在下車後，除搭乘下一班公車繼續旅行外，也可騎著YouBike自行車，悠遊周邊觀光景點。

陳清龍說，888觀光公車能順利開通，感謝市府交通局的幫忙與努力，也感謝中台灣客運公司的參與，後續的目標是要努力爭取觀光旅遊局的協助，將觀光公車再升級為台灣好行觀光巴士，提升豐原后里成為全國性的知名旅遊景點。

后里馬場 公車 觀光景點

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