彰化又有鳥害 外來種八哥吵到客人留不住

外來種八哥又顧人怨？彰化縣員林大道與中山路口一段的中央分隔島有行道樹，引來大量白尾八哥黃昏群聚，「鳥多嘴雜」吵到影響商家生意和附近居民睡眠，縣政府將採納專業意見疏伐行道樹，打散這群白尾八哥。

員林市員林大道與中山路的赤鬼牛排到麥當勞區間，不知何時飛來數以百隻白尾八哥群聚，吵嘈不已，附近居民引以為苦，向縣議員劉惠娟陳情。今劉惠娟會同縣政府農業處，農業處邀請彰化縣野鳥學會會勘，初步判斷行道樹小葉欖仁上棲息的是爪哇八哥（又名白尾八哥）。

劉惠娟說，鳥類肛門沒有括約肌，白尾八哥群聚時，叭啦叭啦拉下來，用路人行經這段路等紅綠燈很容易被「喜從天降」，令人恐懼，附近民眾也因大量白尾八哥白天四處棲息，屋頂平台和水塔到處是鳥屎，排水孔也因八哥叼過來的果實和雜草而阻塞，清也清不完，實在讓居民不安和煩躁。

在這段路開飲料店的洪姓老闆表示，開店3年，八哥大概每天黃昏6點到晚上9點多飛來群聚，是吵鬧高峰期，八哥數量不詳但聲量極大，叫聲尖銳的程度達到客人留不住，買完飲料就匆匆離去，住在這裡入夜被吵到難以入睡，實在困擾。

彰化縣野鳥學會總幹事李益鑫說，員林大道、中山路以西及台76線以北，這些路段只有台76線以北有行道樹，從早到晚車水馬龍，白尾八哥習慣都市生活又在這裡棲息不受人類行動干擾，自然選擇長期蹲點，唯今之計只有疏伐樹木，讓這群八哥散開。

外來種八哥吵嘈為患不只台76線以北的員林大道與中山路這一段，北斗鎮斗苑路、溪湖鎮長青街的黑板樹，也因外來種八哥棲息吵到附近居民受不了，彰化縣政府工務處只好年年疏伐，只要樹木茂密就被「剪光頭」，以免外來種八哥飛來「敘舊」吵鬧。

林務局指出，外來椋鳥科鳥類（椋鳥、八哥等）在臺灣適應歷史已久，體型小、分布於都市及半自然環境，先前經迦專家會議評估已無移除可能及投入效益，所以目前非優先移除物種，僅追蹤入侵狀況，且外來種八哥因生活環境多位於人類住所及鄰近區域，在國外雖然有使用毒藥、槍枝來控制數量，但在國內顯然不可能被民眾接受。