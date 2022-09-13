武陵農場長青茶行銷到國外 越南旅展試喝後詢問度高

武陵農場第一次參加觀光局辦理的疫後台灣旅遊業者「首發團」，到越南參加年度旅遊盛會-ITE胡志明市國際旅展，6天的旅展中，武陵農場的長青茶現泡試喝，現場民眾稱讚，詢問度高，農場人員行銷介紹，可上農場官網訂購。

這次旅展從本月6日到11日，參展人員昨天回國，表示旅展期間在現場舉辦武陵農場長青茶現泡品茗，現場充滿茶香，原片茶葉舒展開來盈袖暗香迎人，吸引許多逛展者現場品茗，武陵農場的茶也受越南白領管理階級的歡迎，試喝後說讚。

現場人員說明，這是武陵農場的長青茶，茶球型緊實、飽滿而完整，可回沖5、6回而韻味久久不散，茶湯顏色金黃中帶點亮綠，澄淨而純粹，香味濃而不膩，口感清爽且回甘。